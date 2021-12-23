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Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çiftine yapılan korkunç saldırı anı ortaya çıktı

23.12.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler dizisinin sevilen isimleri Ceyhun Fersoy ile eşi Begüm Öner, geçtiğimiz günlerde gittikleri bir mekanda saldırıya uğradıklarını açıklamışlardı. Ünlü çifte saldırı anı ortaya çıktı.

Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çiftine yapılan korkunç saldırı anı ortaya çıktı

Seksenler dizisinde tanışıp birbirlerine aşık olan ve kısa sürede hayatlarını birleştiren oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, geçtiğimiz hafta Cihangir’de gittikleri bir eğlence mekanında darp edildiklerini iddia etmişti. Ünlü çifte saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

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İkili, canlı yayınına katıldıkları programında kavgaya dair yeni çıkan görüntüler hakkında konuştu.

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"POLİS BİZİ KURTARDI"

Öner, olay sonrası her gün kâbuslarla uyandığını söyledi: “Oradaki bodyguardlar bizi dışarı çıkarmadı. Ceyhun, masanın üstüne çıkıp ‘Buradan çıkmak istiyoruz’ diye bağırdı. Bu bölümü ‘Ceyhun küfrediyor’ diye yansıtmaya çalışmaları alçakça. Vücudumda morluklar var, Ceyhun’un kaşı patladı. Polis abi bizi mekandan çıkardı ve hayatımızı kurtardı. Şikayetçi olduk ve dava açıldı.”

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Begüm Öner Ceyhun Fersoy
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