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  4. Ceylan'ın kalçası sosyal medyayı salladı! Alişan o halini görünce rahatsız oldu

Ceylan'ın kalçası sosyal medyayı salladı! Alişan o halini görünce rahatsız oldu

08.06.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Ceylan katıldığı 2. Sayfa programındaki haliyle yine adından söz ettirdi. Ceylan'ın görüntüsü kadar kalçası da sosyal medyanın diline düştü. Ceylan yayında olduğu sırada ise Alişan'dan gelen mesaj herkesi şaşırttı.

Ceylan'ın kalçası sosyal medyayı salladı! Alişan o halini görünce rahatsız oldu

Daha önce bir çok kez ameliyat masasına yatan Ceylan sürekli imaj değiştirmesiyle gündeme geliyor. Son olarak katıldığı 2. Sayfa programında kalçasının görüntüsüyle dikkat çeken Ceylan olay oldu.

Estetik yaptırmadığını söyleyen"Görüntüm doğal. Getirin Kuran'ı el basayım" dedi. Değişimiyle ilgili konuşan Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" yorumunda bulundu.

ALİŞAN MESAJ ATTI

Ceylan daha sona ise telefonuna bakarak Alişan'dan mesaj geldiğini söyledi.

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Son hali olay olan Ceylan "Alişan yazmış çıkmıyorum yayına gelip alacağım seni. Aa dur kızdı o bana, kıyafetimi açık bulmuş, vallahi araya girsinler çıkıyorum geleceğim diyor. 'Bu ne kıyafet çabuk değiştir' diyor.


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