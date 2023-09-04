Ceylan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Geçirdiği estetik ameliyatlar ve imaj değişiklikleri ile sık sık gündem olan Ceylan şimdi de yeni aracıyla çok konuşuldu. Bu yaz Bodrum'dan havuzlu bir villa alan şarkıcı Ceylan kazancını bu defa lüks bir arabaya yatırdı.

Ceylan, paraya kıyıp 4 milyon liralık BMW marka bir cip satın aldı. Ünlü türkücü, önceki gün Nişantaşı’nda 2023 model yeni aracıyla görüntülendi.

Ceylan, "Bu sene çok sahne vardı. Konserden konsere koştum. Önümüzdeki günlerde Alişan ile düet çalışmamız olacak. Onun öncesinde Bodrum'a gidip bir hafta tatil yapacağım" dedi.

Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan, sık sık değiştirdiği imajıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda saçlarını pembeye boyatan ünlü isim, son olarak yeni imajıyla Katy Perry’e benzetilmişti.

Değişimiyle çok konuşulan Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor." demişti.

