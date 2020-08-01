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Ceza'dan Fahrettin Koca'ya şarkılı gönderme: Bana yaklaşmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Rap müziğin önemli isimlerincen Ceza, ile son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Tepki, "Yak" isimli parçasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkısına ayrıca klip de çeken Ceza, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göndermede bulundu.

Ceza'dan Fahrettin Koca'ya şarkılı gönderme: Bana yaklaşmayın

eza, "Yak" ismini verdiği son şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaparak "Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi 'Bana hiç yaklaşmayın" cümlesini kullandı.

SOSYAL MESAFEYE DEĞİNEN ŞARKI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye değinen Ceza ile Tepki'nin sözlerinde "Taşlaşmayın, tokalaşmayın ve de istemeyenle hiç hoşlaşmayın. Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi 'Bana hiç yaklaşmayın!" ifadeleri yer aldı.

KARDEŞİ DE BAKAN'IN SÖZLERİNİ ALINTILADI

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Ünlü rapçi Ceza'nın kendisi gibi rapçi olan kardeşi Ayben ise Fahrettin Koca'nın "El öptürmeyelim, el öpmeyelim. Büyük küçük, elimizden geleni yapalım" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak Yak şarkısının sözlerini yazdı.

BAKAN'IN SÖZLERİ FENOMEN OLMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir basın açıklaması sırasında kendisine doğru gelen görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyarmıştı. Bu sözler daha sonra viral olup pek çok kez kullanıldı.

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