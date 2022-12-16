Ceza kesilen taksiciden akılalmaz çıkış: Benim çocuğum da trafik polisi, ona da lanet olsun

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer’de dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ekipleri dron ile kurallara uymayan sürücüleri tek tek tespit ederek, oluşturulan kontrol noktasında ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ettikten sonra cezai işlem uyguladı. Denetim çerçevesinde emniyet kemeri takmayan sürücülere, kask takmayan motosikletlilere, muayenesi geçmiş araçlara ve seyir halinde telefon kullanan 12 sürücüye toplamda 6 bin 754 lira para cezası kesildi.

"BENİM ÇOCUĞUM DA TRAFİK POLİSİ, ONA DA LANET OLSUN DİYORUM"

Dron ile seyir halindeyken telefon kullandığı tespit edilen taksi şoförü M.Ö. trafik polislerine tepki göstererek, ‘’Bir şey yapsam, tamam. Eksik bir şeyim olsa vereyim. Ama bas-konuş, tabi ki cevap vereceğim. Siz telefonla konuşmuyor musunuz? İmza falan atmıyorum. Bu kadar da olmaz. Taksicilerin düşmanısınız yahu. Benim çocuğum da trafik polisi, ona da lanet olsun diyorum. Zaten para kazanamıyoruz, bir de sizinle uğraşıyoruz. Suçum varsa aracımı bağla, ama hiçbir suçum yok’’ dedi.

"YAKIN MESAFEYE GİTTİĞİMİZ İÇİN KEMER TAKMIYORUZ''

Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen araç sürücüsü S.B., ‘’Aslında takılması gerekiyor ama dalgınlık işte. Yakın mesafeye gittiğimiz için takmıyoruz. Takmadığımız zaman da dronla ceza yiyebiliyoruz. Dronu görmedim, trafik polisini gördüğüm zaman zaten eşime ‘ceza yazarlar’ dedim. Bundan sonra tedbir alacağım’’ diye konuştu. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

(İHA)

