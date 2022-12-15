İstanbul'da taksicilere ceza yağdı! Taksimetre açmayan şoförden ilginç savunma: Yasak olduğunu bilmiyordum

İstanbul genelinde taksilere yönelik denetimler sıklaştı. Türkler yerine yabancı yolcuları müşteri olarak kabul eden, mesafeyi bahane ederek yolcu almayan, taksimetre açmayan ve müşterilerle pazarlık yapan taksilere ceza kesiliyor.

Taksim Meydanı'nda da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ticari taksilere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde taksimetre açmayan ve müşterilerle pazarlık yapan sürücülere ceza yağdı.

Denetimler esnasında 8 taksi sürücüsüne bin 283'er TL idari para cezası uygulandı, araçlar bağlanarak çekiciyle götürüldü.

"FİYATTA ANLAŞTIK, YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Denetimler esnasında taksimetre açmadan müşteriyle fiyat üzerinden anlaştığı ortaya çıkan bir taksici "Daha iki aylık taksi şoförüyüm, kurallara hakim değilim. Fiyatta anlaştık yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek polis ekiplerine dil döktü. Ancak taksici cezadan kurtulamadı. (İHA)