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Cezaevi firarisiyle yakalanan eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı! Başsavcılık'tan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 21:13 | Son Güncelleme

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarma görevlisine çarparak yaralanmasına neden olan cezaevi firarisi ile eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’ın yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Düzce’de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemede Erdi S. tutuklanırken, Yağmur Aşık ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “25 Mart 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Düzce İl Merkez Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahası içerisinde bulunan Gölormanı Köyü’nde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri sırasında şüphe üzerine kontrol edilmek istenen içerisinde bir kadın ve bir erkek şahsın bulunduğu 34 S 4443 plakalı araç "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Kaçtığı sırada şüpheler aracı kolluk görevlilerinin üzerine sürüp bir personele çarparak onu yaraladı. Bu olayın akabinde 34 S 4443 plakalı araç sürücüsünün Erdi S. isimli kişi olduğu tespit edilmiş ve kolluk kuvvetlerince tespit edilen ikamette şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararıyla yapılan arama sonucunda Erdi S. ve Yağmur Aşık isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ikametten 2 adet ruhsatsız tabanca ile toplam 89 adet tabanca fişeği ele geçirildi” denildi.
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FİZİKİ VE SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNMUŞ

Açıklamada ayrıca aramalar esnasında Yağmur Aşık’ın kolluk görevlilerine fiziki saldırı ve hakarette bulunulduğu belirtildi. Şüpheli cezaevi firarisi Erdi S. sevk edildiği Düzce sulh ceza mahkemesi tarafından silahla direnme suçundan tutuklanırken, Yağmur Aşık’ın ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldığı kaydedildi. (İHa)

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur Aşık, Emre Aşık,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Birde utanmadan Hakaret edip saldırmış . Niye serbest bırakıyorsunuz Kardeşim. Biz yan baksak paçayı kurtaramayız birkaçgün yatarız nezarette.
daha demin jandarma astsubay arabanın üzerine sürülmesinden bahsediliyordu haberde... kamu gorevlisini görevi başındayken yaralama.. arabayı kim kullaniyordu? adalet bunu sordu sorguladı mi?
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