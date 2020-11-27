Charli D'Amelio, TikTok'ta bir ilki başardı

ABD Connecticut’ta yaşayan Charli D’Amelio isimli 16 yaşındaki TikToker 100 milyon takipçi sayısıyla dünyadaki bütün siyasetçilerden, liderlerden, bilim insanlarından veya sanatçılardan daha fazla takip edilen bir insana dönüştü.

SOSYAL MEDYANIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

16 yaşındaki Charli D'Amelio, daha önce ona yemek hazırlayan evindeki aşçıya karşı saygısızca davranmasıyla sosyal medyada tepki çekmişti. YouTube’da bu konuda hazırlanan protesto videolarından sonra D'Amelio, 600 bin takipçi kaybetmişti. Genç fenomen, gelen tepkilerden sonra bir özür videosu hazırlayarak aşçısından ve takipçilerinden özür dilemişti. Bu olay sonrası Charli D'Amelio'nun takipçi sayısı 100 milyonu geçmiş oldu.

Öte yandan ABD Başkanı Trump da TikTok’a karşı mücadele içerisindeydi. Trump, sene başından beri TikTok’u ABD’li şirketlerin satın alması için büyük baskı yapıyordu. TikTok ise kendisine Walmart ve Oracle tarafından verilen satın alma teklifini işleme koymak için ABD Ticaret Bakanlığı ile görüştüğünü dile getiriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı işlemlerin bitmesi için TikTok’a 4 Aralık’a kadar süre verdiğini duyurdu. Bu sürenin sonunda işlemler bitmez ise TikTok’a ABD’den erişim engellenecek.

Peki siz TikTok kullanıyor musunuz, TikTok’un hızlı yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? ABD’nin iddia ettiği gibi TikTok’un Çin adına casusluk yapan bir uygulama olduğuna inanıyor musunuz?

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