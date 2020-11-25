TikTok'ta şaşırtan akım! Kadınlar bir bir deniyor ve...

Sırma gibi saçlar her kadının hayali... Ve biz kadınların bunun için yapamayacağı şey yok sevgili okur! Tiktok'ta yeni bir güzellik akımı başlatan kadınlar, şampuanlarının içine ezilmiş doğum kontrol hapları karıştırdı. Bu 'garip' yöntemin ise saçları hızlı bir şekilde uzattığını iddia ettiler.

TikTok'ta deneyimlerini paylaşan kadınlar, bu konuda iddialı şeyler söylüyorlar;

Bir TikTok kullanıcısı: "3 ay boyunca kullandım. Geçmişte de yapmıştım. Kesinlikle tavsiye ederim"

Bir diğer TikTok kullanıcısı: "Annem bunu saçları için yapardı. Ben de ona ilk başta inanmamıştım ama gerçekmiş..."

UZMANLARDAN ÜZEN AÇIKLAMA GELDİ

Hormonlar cildimizde ve saç uzamasında önemli bir rol oynasa da, doğum kontrol haplarını şampuana katmak, hiçbir şekilde saçları hızlı bir şekilde uzatmasına yardımcı olmuyor.

Elite Aesthetics'den Dr Shirin Lakhani, doğum kontrol haplarının cilt veya kafa derisi tarafından emilmek üzere tasarlanmadığını söyledi. Doktorlar bunun yerine et, deniz ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, badem, Biyotin ve B vitamini yönünden zengin yiyeceklerin tüketilmesini önerdi.



