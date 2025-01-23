HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? ChatGPT'de erişim sorunu mu var? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? ChatGPT'de erişim sorunu mu var? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2025 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ChatGPT çöktü mü? OpenAI şirketinin yapay zeka sohbet robotunda erişim sorunu yaşanıyor. Pek çok kullanıcı, ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor gibi sorularla; ChatGPT bad gateway ve The web server reported a bad gateway error şeklindeki uyarıların ne olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? ChatGPT'de erişim sorunu mu var? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? ChatGPT'de erişim sorunu mu var? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

ChatGPT, yapay zeka sohbet robotu deyince akla gelen sohbet robotlarından biri. ChatGPT ile ilgili son durum ve "ChatGPT çöktü mü?" sorusunun yanıtı 23 Ocak 2025 günü merak ediliyor. ChatGPT kullanıcıları platformda bir sorun olup olmadığını araştırıyor. Çünkü çok sayıda kullanıcı, ChatGPT'de sorun yaşandığına dair raporlar gönderiyor. Peki ChatGPT çöktü mü, ChatGPT'de erişim sorunu mu var? ChatGPT bad gateway hatası nedir? ChatGPT neden çalışmıyor 23 ocak 2025?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

"ChatGPT çöktü mü?" sorusunun yanıtı şöyle:

ChatGPT'de erişim sorunu yaşanıyor. ChatGPT'ye erişim sağlamak isteyen kullanıcılar "ChatGPT bad gatewat hatası" ile karşılaşıyor. Kullanıcıların karşısına "Bad gateway" ve "The web server reported a bad gateway error." yazısı çıkıyor. Bunun üzerine kullanıcıların "ChatGPT neden çalışmıyor 23 ocak 2025?" sorusunu çeşitli arama motorları üzerinden arattırıp bilgi almak istediği ifade ediliyor.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT halihazırda aşağıdaki görseldeki gibi bad gateway hatası veriyor.

baf

KULLANICILARDAN RAPORLAR GELİYOR

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki veriler de "ChatGPT çöktü mü?" sorusuna yanıt verir nitelikte. Zira sitedeki verilere göre, kullanıcı raporları OpenAI şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 23 Ocak 2025 14:27 civarından itibaren kullanıcılardan raporlar gelmeye başladığı görülüyor.

chatg

AÇIKLAMA GELMEDİ

Sorunun neyden kaynaklandığı ve ChatGPT'nin neden açılmadığı henüz bilinmiyor. ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI de "ChatGPT çöktü mü?" sorusunu yanıtlamak üzere yaşanan ChatGPT erişim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

ChatGPT neden açılmıyor? ChatGPT açılmıyor sorunu ve çözümü ChatGPT neden açılmıyor? ChatGPT açılmıyor sorunu ve çözümü

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka dil modelidir. Doğal dil işleme (NLP) tekniklerini kullanarak insan benzeri metinler oluşturabilir, soruları yanıtlayabilir, önerilerde bulunabilir ve çeşitli konularda sohbet edebilir. GPT, "Generative Pre-trained Transformer" anlamına gelir ve model, büyük miktarda metin verisi üzerinde önceden eğitilmiştir, bu sayede dilin yapısını ve anlamını öğrenmiştir. Kullanım alanları arasında müşteri hizmetleri, içerik oluşturma, eğitim ve eğlence bulunmaktadır. ChatGPT, kullanıcılarla etkileşimde bulunurken anlamlı ve akıcı yanıtlara odaklanır.

Anahtar Kelimeler:
OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı!

SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı!

Erdoğan tek tek duyurdu: Cezalar artacak...

Erdoğan tek tek duyurdu: Cezalar artacak...

Her şeyi dedi bir tek 'Bakanlık suçlu' demedi

Her şeyi dedi bir tek 'Bakanlık suçlu' demedi

Kurtarmak için ölmüşler! Çığlıklar gelince tekrar içeri girdiler ama...

Kurtarmak için ölmüşler! Çığlıklar gelince tekrar içeri girdiler ama...

Saçlarım yandı, pet şişedeki suyla ailemi kurtardım

Saçlarım yandı, pet şişedeki suyla ailemi kurtardım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.