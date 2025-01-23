CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? ChatGPT'de erişim sorunu mu var? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

ChatGPT, yapay zeka sohbet robotu deyince akla gelen sohbet robotlarından biri. ChatGPT ile ilgili son durum ve "ChatGPT çöktü mü?" sorusunun yanıtı 23 Ocak 2025 günü merak ediliyor. ChatGPT kullanıcıları platformda bir sorun olup olmadığını araştırıyor. Çünkü çok sayıda kullanıcı, ChatGPT'de sorun yaşandığına dair raporlar gönderiyor. Peki ChatGPT çöktü mü, ChatGPT'de erişim sorunu mu var? ChatGPT bad gateway hatası nedir? ChatGPT neden çalışmıyor 23 ocak 2025?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

"ChatGPT çöktü mü?" sorusunun yanıtı şöyle:

ChatGPT'de erişim sorunu yaşanıyor. ChatGPT'ye erişim sağlamak isteyen kullanıcılar "ChatGPT bad gatewat hatası" ile karşılaşıyor. Kullanıcıların karşısına "Bad gateway" ve "The web server reported a bad gateway error." yazısı çıkıyor. Bunun üzerine kullanıcıların "ChatGPT neden çalışmıyor 23 ocak 2025?" sorusunu çeşitli arama motorları üzerinden arattırıp bilgi almak istediği ifade ediliyor.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT halihazırda aşağıdaki görseldeki gibi bad gateway hatası veriyor.

KULLANICILARDAN RAPORLAR GELİYOR

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki veriler de "ChatGPT çöktü mü?" sorusuna yanıt verir nitelikte. Zira sitedeki verilere göre, kullanıcı raporları OpenAI şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 23 Ocak 2025 14:27 civarından itibaren kullanıcılardan raporlar gelmeye başladığı görülüyor.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Sorunun neyden kaynaklandığı ve ChatGPT'nin neden açılmadığı henüz bilinmiyor. ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI de "ChatGPT çöktü mü?" sorusunu yanıtlamak üzere yaşanan ChatGPT erişim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka dil modelidir. Doğal dil işleme (NLP) tekniklerini kullanarak insan benzeri metinler oluşturabilir, soruları yanıtlayabilir, önerilerde bulunabilir ve çeşitli konularda sohbet edebilir. GPT, "Generative Pre-trained Transformer" anlamına gelir ve model, büyük miktarda metin verisi üzerinde önceden eğitilmiştir, bu sayede dilin yapısını ve anlamını öğrenmiştir. Kullanım alanları arasında müşteri hizmetleri, içerik oluşturma, eğitim ve eğlence bulunmaktadır. ChatGPT, kullanıcılarla etkileşimde bulunurken anlamlı ve akıcı yanıtlara odaklanır.