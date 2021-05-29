Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saa kaçta? Chelsea M.City maçı şifresiz canlı veren kanallar! 

Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda kupa sahibini buluyor. İki Premier Lig devi Manchester City ile Chelsea, bu akşam Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek için yarışacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ya Manchester City ya da Chelsea’nin olacak… CHELSEA MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı saat 22.00’de beIN Sports ekranlarında yayınlanacak. Chelsea - Manchester City maçında İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea, 2. kez kupanın sahibi olmayı hedeflerken, Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupa ile dönmenin hesaplarını yapıyor. MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇINI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR C+ Sport (Poland), C+ Sport (France), ESPN 2 Caribbean , Viasat Sport Baltic , Sky Sports 1 (uk) , SuperSport 3 [Za] , Digi Sport 1 (hun) , C+ Futbol (Spain) , Viasat Football (Swe) , Sky Sport 1 (germany) / HD1 , Fox Sports 2 HD (ned) , Duhok TV , LİG TV 2 / HD , TV3 Sport 2 (den) / HD , SuperSport MaXimo 1 , Benfica TV2 , Fox Sports (italy) / HD , TV2 Sport Premium HD , beIN Sports 1 (mena) / HD , MTV Sport 1 (finland) , EuroSport (romania) / HD , beIN Sports 11 (mena) / HD

MUHTEMEL 11’LER Manchester City: Ederson, Stones, Walker, Zinchenko, Ruben Dias, Fernandinho, Bernardo Silva, Mahrez, İlkay, Foden, De Bruyne. Chelsea: Mendy, Thiago Silva, Christensen, Azpilicueta, Rüdiger, Kante, Jorginho, Mount, Chillwell, Pulisic, Werner Premier Lig'de şampiyonluğunu elde eden Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım süreci, çalkantılı başlamıştı. UEFA'nın, 2012-2016 yılları arasındaki finansal kuralların ihlal edildiğinden dolayı Manchester City'ye 2020-21 ile 2021-22 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon euro para cezası vermesiyle İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumu, tehlikeye girmişti. CAS İLE DEVLER LİGİNE KATILDI Manchester City'nin bu karara yaptığı itirazın arkasından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2 yıllık men cezasını kaldırarak, para cezasını 10 milyon euroya düşürdü. Premier Lig ekibi, bu vesileyle Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını yeniden elde etti. MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ Manchester City, İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılırken, yalnızca 1 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Manchester temsilcisi, bu mücadelelerde 25 gol kaydederken, kalesinde de 4 gol gördü.

UEFA'nın güncel sıralamasında 3. sırada bulunan Manchester City, C Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos, Portekiz'in Porto ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla yarıştı. Grup maçlarında yalnızca Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşayan İngiliz ekibi, kalan maçlarından galip gelerek gruptan 16 puanla lider çıkmayı başardı. Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla eşleşen Manchester City, kendi sahasında ve deplasmanda rakibini 2-0'lık skorlarla yenerek çeyrek finale yükselmişti. Bu turda diğer Bundes Liga ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşan M.City, rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı. TARİHİNDE İLK KEZ FİNALE ÇIKTI Manchester City'nin yarı finaldeki rakibi, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı oldu. Parc des Princes Stadı'nda oynanan ilk maçı 2-1 kazanan City, kendi evinde de 2-0'lık galibiyetle tarihinde ilk defa turnuvada finale yükselmeyi başardı. EN GOLCÜ OYUNCULAR TORRES VE MAHREZ Bu sezon birçok karşılaşmaya taktiksel olarak forvetsiz çıkan Manchester City'nin en golcü oyuncuları, İspanyol Ferran Torres ile Cezayirli Riyad Mahrez oldu.