Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saa kaçta? Chelsea M.City maçı şifresiz canlı veren kanallar! 

Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda kupa sahibini buluyor. İki Premier Lig devi Manchester City ile Chelsea, bu akşam Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek için yarışacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ya Manchester City ya da Chelsea’nin olacak…

CHELSEA MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı saat 22.00’de beIN Sports ekranlarında yayınlanacak. Chelsea - Manchester City maçında İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak.

2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea, 2. kez kupanın sahibi olmayı hedeflerken, Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupa ile dönmenin hesaplarını yapıyor.

MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇINI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR

C+ Sport (Poland), C+ Sport (France), ESPN 2 Caribbean , Viasat Sport Baltic , Sky Sports 1 (uk) , SuperSport 3 [Za] , Digi Sport 1 (hun) , C+ Futbol (Spain) , Viasat Football (Swe) , Sky Sport 1 (germany) / HD1 , Fox Sports 2 HD (ned) , Duhok TV , LİG TV 2 / HD , TV3 Sport 2 (den) / HD , SuperSport MaXimo 1 , Benfica TV2 , Fox Sports (italy) / HD , TV2 Sport Premium HD , beIN Sports 1 (mena) / HD , MTV Sport 1 (finland) , EuroSport (romania) / HD , beIN Sports 11 (mena) / HD