Universal, Müzik tarihinin efsanevi figürlerinden Cher'in hayatını anlatacak biyografik filmin hazırlıklarına başladı.

Filmin senaryosuna Forrest Gump, The Insider, The Curious Case of Benjamin Button, A Star is Born gibi filmleri kaleme alan Eric Roth imza atacak.



Cher'in Mamma Mia! Here We Go Again filmine birlikte çalıştığı Judy Craymer ve Gary Goetzman'ın yapımcılığını üstleneceği filmde Cher'e kimin hayat vereceği henüz netlik kazanmış değil.