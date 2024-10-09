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  4. 18 yaşındaki genç kadın sokak ortasında taciz edildi! Güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı... Saldırganın tavırları 'pes' dedirtti

18 yaşındaki genç kadın sokak ortasında taciz edildi! Güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı... Saldırganın tavırları 'pes' dedirtti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.10.2024 14:31
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Birleşik Krallık'ın Newcastle bölgesinde ismi açıklanmayan 18 yaşındaki bir kadın Nisan ayında gece dışarıdayken cinsel saldırıya uğradı. Olaya ilişkin olarak güvenlik kamerası görüntüleri 6 ay sonra paylaşıldı. Polis saldırganın henüz yakalanmadığını söylerken yerel halktan yardım istedi.

18 yaşındaki genç kadın sokak ortasında taciz edildi! Güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı... Saldırganın tavırları 'pes' dedirtti

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Newcastle bölgesinde ismi açıklanmayan 18 yaşındaki bir kadın gece dışarı çıktığında sokak ortasında taciz edildi. Olayın şehir merkezinde gerçekleştiği ifade edilirken 6 ay sonra saldırgana ait güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Polis olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söylerken güvenlik kamerasındaki saldırgan için halktan yardım istedi. Northumbria Polisi departmanından yapılan açıklamada, "İlk rapor yapıldığından beri kapsamlı soruşturmalar yürütüldü ve her yerde aradığımız adamın bir görüntüsünü yayınladık" ifadelerini kullandı.

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