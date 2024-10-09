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  4. Üvey baba dehşet saçtı! 4 ve 6 yaşındaki iki üvey çocuğu ile karısını sopayla acımasızca dövdü... 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üvey baba dehşet saçtı! 4 ve 6 yaşındaki iki üvey çocuğu ile karısını sopayla acımasızca dövdü... 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.10.2024 10:25
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Abdulrahim Sulaiman, yeni evlendiği eşini ve onun 6 ile 4 yaşlarındaki iki çocuğunu sopayla darp etti. 6 yaşındaki çocuk beyzbol sopasıyla vahşice dövülmesinin ardından bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Üvey baba dehşet saçtı! 4 ve 6 yaşındaki iki üvey çocuğu ile karısını sopayla acımasızca dövdü... 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Abdulrahim Sulaiman isimli bir adam yeni evlendiği eşi ve çocuklarına kabusu yaşattı. İsmi açıklanmayan 33 yaşındaki anne, Sulaiman ile yeni evlenmişti ve kadının 4 ila 6 yaşındaki iki çocuklarıyla birlikte çift 4 kişi olarak yaşıyordu. People Dergisi'nin elde ettiği bir polis raporuna göre anne, polisi arayarak "Lütfen yardım edin. Bize sopayla vuruyor" diye bağırarak yardım istedi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

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İki çocuk ve anneleri yerel hastanelere kaldırıldı, ardından çocuklar helikopterle New Haven'daki Yale New Haven Hastanesi'ndeki çocuk acil servisine kaldırıldı. 6 yaşındaki Jathan Escobar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çocukların annesi polise Sulaiman'ın olayın hemen öncesinde gözlerinin önünde uyuşturucu madde aldığını söyledi. NBC Connecticut'in haberine göre anne ifadesinde Sulaiman'ın geçmişte kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiğini dile getirdi. Polis geldiğinde, Sulaiman'ın elleri ve kolları kan içindeydi ve sürekli olarak kendi kendisine mırıldanıyordu ve hemen tutuklandı.

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