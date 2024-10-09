Park halindeki arabasının son halini görünce dehşete düştü! Güvenlik kamerasını izlediğinde saldırgan tanıdık çıktı: Sakince lastikleri indirip elindeki asidi fırlattı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Chachoengsao bölgesinde yaşayan bir kadın apartmanın önüne park ettiği aracının saldırıya uğradığını görünce hem korktu hem de şaşırdı.

Aracının lastiklerinin indirildiğini ve üzerine asitli bir madde atıldığını ifade eden kadın polise şikayette bulundu. Apartmanın önünde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde saldırgan göründü.

Saldırganın yaklaşık 38 yaşlarında bir erkek olduğu olay yerine bir motosikletle geldiği ifade edildi. Saldırgan otomobilin lastiklerinin havasını sakin bir şekilde indirdi ve aşındırıcı maddeyi aracın üzerine rastgele fırlattı. Tüm saldırı toplam 5 dakika sürdü. Polis olaya ilişkin soruşturma yaptıklarını ifade etti.