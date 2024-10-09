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  4. Park halindeki arabasının son halini görünce dehşete düştü! Güvenlik kamerasını izlediğinde saldırgan tanıdık çıktı: Sakince lastikleri indirip elindeki asidi fırlattı

Park halindeki arabasının son halini görünce dehşete düştü! Güvenlik kamerasını izlediğinde saldırgan tanıdık çıktı: Sakince lastikleri indirip elindeki asidi fırlattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.10.2024 11:47
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Tayland'ın Chachoengsao bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın apartmanın önündeki park halindeki aracının son halini görünce inanamadı. Aracın lastiklerinin indirildiği, üzerine asit döküldüğü ve aracın tavanı ile sağ kapısındaki boyasının soyulduğu belirtildi. Genç kadın aracının durumunu gördükten sonra hemen polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırıyı kadının eski erkek arkadaşının gerçekleştirdiği ifade edildi.

Park halindeki arabasının son halini görünce dehşete düştü! Güvenlik kamerasını izlediğinde saldırgan tanıdık çıktı: Sakince lastikleri indirip elindeki asidi fırlattı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Chachoengsao bölgesinde yaşayan bir kadın apartmanın önüne park ettiği aracının saldırıya uğradığını görünce hem korktu hem de şaşırdı.

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Aracının lastiklerinin indirildiğini ve üzerine asitli bir madde atıldığını ifade eden kadın polise şikayette bulundu. Apartmanın önünde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde saldırgan göründü.

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Saldırganın yaklaşık 38 yaşlarında bir erkek olduğu olay yerine bir motosikletle geldiği ifade edildi. Saldırgan otomobilin lastiklerinin havasını sakin bir şekilde indirdi ve aşındırıcı maddeyi aracın üzerine rastgele fırlattı. Tüm saldırı toplam 5 dakika sürdü. Polis olaya ilişkin soruşturma yaptıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland araba
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