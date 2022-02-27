Chiara Ferragni ceketin içine hiçbir şey giymedi! Önü açılınca o detay göründü

Moda dünyasına yaptığı giriş ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İtalyan moda tasarımcısı ve model Chiara Ferragni Milano Moda Haftası'nda adeta şov yaptı. 1987 yılında İtalya‘da dünyaya gelen ünlü model Chiara Ferragni etkinliklere iddialı tarzıyla takılıyor.

Dünyanın en fazla para kazanan blog yazarı olarak da tanınan Chiara Ferragni oversize ceketinin içine hiçbir şey giymedi. Ünlü isim onun yerine göğüslerine yıldız şeklinde bant taktı.

Moda haftasında bir bakanın bir daha baktığı isim sosyal medyada da fotoğraflarını paylaştı.

Chiara Ferragni rap dünyasında kısaca Fedez ismi ile tanınan rap sanatçısı Federico Leonardo Lucia ile evli ve çocukları var.



