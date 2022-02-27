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Chiara Ferragni ceketin içine hiçbir şey giymedi! Önü açılınca o detay göründü

27.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milano Moda Haftası'na katılan Chiara Ferragni yalnızca ceketle katıldığı etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Göğsüne yıldız yapışkanı kapatan ünlü modele bir bakan bir daha baktı.

Chiara Ferragni ceketin içine hiçbir şey giymedi! Önü açılınca o detay göründü

Moda dünyasına yaptığı giriş ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İtalyan moda tasarımcısı ve model Chiara Ferragni Milano Moda Haftası'nda adeta şov yaptı. 1987 yılında İtalya‘da dünyaya gelen ünlü model Chiara Ferragni etkinliklere iddialı tarzıyla takılıyor.

Dünyanın en fazla para kazanan blog yazarı olarak da tanınan Chiara Ferragni oversize ceketinin içine hiçbir şey giymedi. Ünlü isim onun yerine göğüslerine yıldız şeklinde bant taktı.

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Moda haftasında bir bakanın bir daha baktığı isim sosyal medyada da fotoğraflarını paylaştı.

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Chiara Ferragni rap dünyasında kısaca Fedez ismi ile tanınan rap sanatçısı Federico Leonardo Lucia ile evli ve çocukları var.


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