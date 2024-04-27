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  4. SON DAKİKA | Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti

SON DAKİKA | Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti

27.04.2024 17:03
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Son dakika haberi: Ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme! Balıkesir’in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 17 Haziran'da 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra Berzeg'den haber alınamamıştı. Son olarak uzun süredir aranan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunmuştu. Yeni gelişmeye göre ormanlık alanda bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg'e ait çıktı. Kemik parçalarından alınan DNA Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti.

SON DAKİKA | Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Balıkesir'de 4 gündür arama çalışmaları devam eden Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler, kızından alınan DHA ile eşleşti. Bulunan kemiklerin, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu kızından alınan DNA sonucu netleşti. Ayrıca arama çalışmalarının olduğu bölgede bir kemik ve gömlek parçası bulundu.

Türkiye uzun süredir kayıp ekonomist Korhan Berzeg'i konuşuyordu. Kısa bir süre önce yaşanan gelişmede; 83 yaşındaki Berzeg’in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulunmuştu. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilip parçaların Korhan Berzeg’e ait olup olmadığının tespit edilmesi bekleniyordu. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.

KEMİKLERDEKİ DNA, KORHAN BERZEG'İN KIZIYLA EŞLEŞTİ

Ünlü ekonomiste ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyordu. Dere yatağında bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşadığı öğrenilen kızı Nisa Berzeg’ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırılacaktı. Türkiye’ye gelen Nisa Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi.

Bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki teşhis sonuçlandı. Korhan Berzeg’in DNA’sının kızıyla eşleştiği belirtildi. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olduğu kesinleşti.

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Berzeg; köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş, kendisinden 316 gündür haber alınamamıştı. Yaşanan bu gelişmeyle sır olay büyük ölçüde aydınlanmış oldu.

DHA-İHABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DNA Korhan Berzeg
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