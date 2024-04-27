Özgür Özel duyurdu! CHP'nin kazandığı belediyelerde başlayacak: Türkiye'de yeni bir çağ açacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin adaylarının kazandığı Yunusemre ile Şehzadeler belediyelerini ziyaret etti. Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kazandıkları bütün belediyelerde herkesin hizmetinde olacaklarını ifade ederek Özel, seçimi sandıkta bıraktıklarını, ayrım gözetmeksizin herkese eşit ve adil hizmet vereceklerini kaydetti.

"HESABINI YARGI ÖNÜNDE SORARIZ"

Özel, önceki belediye yönetimlerinin yapmış oldukları kusurları, küçük hataları görmezden gelebileceklerini anlatarak ancak kasıtlı yapılan, kamu zararına yol açan iş ve işlemlerin hesabını yargı önünde soracaklarını belirtti.

Geçen aralık ayında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki cenaze töreninde provokasyona maruz kaldığını söyleyen Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Şuracıkta Manisa'nın evladı Özgür Özel, sanki kendi şehrinde şehit cenazesine gidemiyormuş diye bir algı yaratmaya çalışanlar oldu. Şehidimizi karşıladık. 'Gelmeseniz, orada bir provokasyon var.' diye uyardılar. 'Özgür Özel Manisa'da şehit cenazesine gitmedi dedirteceğime ölmeyi göze alıyorum.' dedim ve o cenazeye geldim. Şimdi o görüntülerin içinden görüyoruz ki o olayların içinde büyükşehir belediyesi personelleri var, Yunusemre Belediyesinin personelleri var. Teker teker hepsi ortaya çıkacak."

Özel, kumpasın iki tarafı olduğunu söyleyerek, hepsinin yargı önünde hesap vereceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'DE ÇIĞIR AÇACAĞIZ"

Özel, gelecek hafta CHP olarak kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere "israf ve tasarruf genelgesi" yayımlayacaklarını dile getirerek, "Önümüzdeki hafta yayımlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye'de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra da herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz. Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÖZÜ MANİSA'DAKİ BELEDİYELERDE OLACAK"

Daha sonra Şehzadeler Belediyesine geçen Özel, Türkiye'nin gözünün Manisa'daki CHP'li belediyelerde olacağını belirterek, "Sizlerin başarısı, doğrudan benim başarım anlamına gelecek. Hiç temenni etmem hiç öyle bir şey beklemem ama en ufak aksilik bize mal edilecek. Sorumluluğunuzun farkında çok önemli işler yapacağınıza inanıyorum." sözlerine yer verdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





