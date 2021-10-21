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Chloe Ferry, estetikten sonra yeni göğüslerini sergiledi

21.10.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality şov yıldızı Chloe Ferry, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirerek göğüslerini büyütmüştü. İngiliz güzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar yeni göğüslerini gösterdi.

Chloe Ferry, estetikten sonra yeni göğüslerini sergiledi

Chloe Ferry, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geordie Shore adlı programla şöhreti yakalayan İngiliz güzel, geçtiğimiz günlerde göğüslerini yaptırdı. O anları Instagram hesabından da paylaşan Chloe Ferry, yeni bir paylaşımla göğüslerini sergiledi.

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Eskiden striptizci olan Chloe Ferry , Cadılar Bayramı için seçtiği kostümüyle verdiği kostümü çok kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

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26 yaşındaki ünlü isim fotoğraflarını, “Doktor şimdi seni görecek bebeğim…” notuyla paylaştı. Ünlü olduktan sonra kendi markasını kuran Ferry, iç çamaşırından seks oyuncaklarına kadar farklı ürünlerin satışını yapıyor. Chloe Ferry, son ayların popüler sosyal medya platformu OnlyFans’a üye olarak milyon dolarlar kazandığını açıklamıştı.


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Chloe Ferry Instagram
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