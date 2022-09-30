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  4. Chloe Grace Moretz kimdir? Family Guy karakterine benzetilen Chloe Grace Moretz nereli ve kaç yaşında?

Chloe Grace Moretz kimdir? Family Guy karakterine benzetilen Chloe Grace Moretz nereli ve kaç yaşında?

30.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chloe Grace Moretz, geçtiğimiz senelerde sokakta çekilen bir fotoğrafının 'Family Guy' dizisindeki karakterlerden birine benzetilmesi sebebiyle zor bir süreç geçirdiğini ifade etti. Beden Dismorfik Bozukluğu'ndan muzdarip olduğunu ve anksiyete yaşadığını açıklayan ünlü oyuncunun sözleri dikkat çekti. Peki, Chloe Grace Moretz kimdir? Family Guy karakterine benzetilen Chloe Grace Moretz nereli ve kaç yaşında?

Chloe Grace Moretz kimdir? Family Guy karakterine benzetilen Chloe Grace Moretz nereli ve kaç yaşında?

'Family Guy' dizisindeki karakterlerden birine benzetilen ünlü oyuncu Chloe Grace Moretz yaptığı açıklama sonrası 30 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Chloe Grace Moretz kimdir? İşte Chloe Grace Moretz'in hayatı ve biyografisi...

CHLOE GRACE MORERTZ KİMDİR?

Chloe Grace Morertz 10 Şubat 1997 yılında Atlanta, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyyaa geldi.

Sinema kariyerine henüz 7 yaşındayken başlayan oyuncu kendinden büyük 4 abisi vardır. Annesi hemşire, babası ise estetik cerrahtır.

Cloe Grace Morertz'in oynadığı filmlerden bazıları şu şekildedir:

Dehşet Sokağı (2005),

Aşkın (500) Günü (2009),

Saftirik Greg'in Günlüğü (2010),

Göster Gününü (2010),

Kanıma Gir (2010),

Hugo (2011),

Karanlık Gölgeler (2012),

Göster Gününü 2 (2013),

Carrie: Günah Tohumu (2013),

Eğer Yaşarsam (2014),

Adalet (2014)

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