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Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Popçu Serdar Ortaç'ın eski eşi, İrlandalı model Chloe Loughnan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Türkiye'yi de kendi ülkesi olarak gördüğünü ve burada yaşamaya devam edeceğini belirten Chloe Loughnan, "Burası benim evim. Serdar ile kötü bir şey yok aramızda, hatta normal arkadaş gibi mesajlaşıyoruz" dedi.

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27 yaşındaki manken, boşanmanın altında başka nedenler aranmaması gerektiğini vurguladı. İrlandalı güzel, "Bu zamana kadar hiç konuşmadığım için saçma sapan dedikodular çıkıyor hakkımda. Serdar'la çok güzel bir evlilik süreci geçirdik. Yürütemedik, ayrıldık" şeklinde konuştu.

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Chloe, "Daha her şey çok taze. Şu an ne evlilik, ne de bir ilişki düşünüyorum. Düşündüğüm tek şey işime odaklanmam" ifadelerini kullandı. (gecce)

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Anahtar Kelimeler:
Chloe Loughnan serdar ortaç

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