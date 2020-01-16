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  4. Chloe Loughnan'dan kabin ateşi!

Chloe Loughnan'dan kabin ateşi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç ile boşandıktan sonra evliliği ile sık sık gündeme gelen Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Chloe Loughnan seksi pozuyla hayranlarını mest etti.

Chloe Loughnan'dan kabin ateşi!

Serdar Ortaç’la yaşadığı evliliğin son dönemlerinde modellik işlerine geri dönen ve Instagram hesabından çok sayıda bikinili fotoğrafını paylaşan Chloe Loughnan, ayrıldıktan sonra pek fazla ortalarda görünmemişti. Evliliğiyle ilgili sık sık çeşitli iddialarla gündem olan Chloe Loughnan yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.

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Üzerinde kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaşan Chloe, bu kareye “Kabin ateşi” notunu düştü.

Minicik ev şortu ve sütyensiz haliyle dikkat çeken Ortaç'ın eski karısı bu haliyle sosyal medyaya damga vurdu.

5 DAKİKADA BOŞANMIŞTI!

Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl Beykoz Adliyesi’nde boşanmıştı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift duruşma sonrası ‘severek evlendik, severek boşandık’ açıklamasını yapmıştı.


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