Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç boşanıyor mu? Son açıklama

Amerika'da talihsiz bir kaza yaşayan ve vücudunun sol tarafında ciddi kırıklar ve yaralanmalar olan Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, geçirdiği yoğun tedavi süreci sonrasında ilk paylaşımını yaptı.

Kaza sonrasında apar topar hastaneye kaldırılan ancak eşi Serdar Ortaç tarafından ilk birkaç gün hastanede yalnız bırakılan Chloe Loughnan, yaşadığı kötü günlerin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür notu paylaştı.

Bu süre zarfında sevenlerinden kendisine gelen desteklere ve dualara teşekkür eden Chloe, aynı zamanda yine bu süreçte ortaya atılan boşanma iddialarına da son noktayı koydu.

İşte Chloe Loughnan’ın hasta yatağından yaptığı o sosyal medya paylaşımı:

“Yaşadığım talihsiz kazadan çok şükür sizin dualarınızla her gün hızla iyileşiyorum. Hastanede biran bile yalnız bırakmayan dostlarım vardı. Türkiye’den çok dost biriktirdiğimi fark ettim. Çok çok teşekkür ederim. Bir yandan da çıkan yalan yanlış haberlerin ve yorumların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Çok yakında yuvamda evde olacağım. Sizi Seviyorum”