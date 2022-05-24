CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."

Partisinin grup toplantısında bürokratlara uyarılarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Emri uyguladım diyerek kurtulamazsınız çünkü bu vatana ihanettir demiştim. Bugün de bunların arkasındayım. Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun onlara son iyiliği olsun." diye konuşmuştu.

SAAT 22.00'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, "Kaçış planı devrede. Erdoğan, vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Akşam saat 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu saat 22.00'de video paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugün bürokratlarımıza seslendim. Az da olsa suça bulaşmış olanların hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umursanmadıklarını söyledim. Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz dedim. Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selam olsun. İktidarımızda onları güzel günler bekliyor. Sarı bürokratlar sizler devleti bitkisel hayata soktunuz, kendinizi de bitirdiniz. Amacım komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Size de bir iyilik yapıyorum sarılar, sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. Çok geç olmadan küçük cezalarla kurtulun.

'BELGELER ELİMİZDE'

Onlar planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel planları var. Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde. Bir vakıf kurduruyorlar ABD'de. ABD kanunlarının arkasına gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir ABD vatandaşı koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. İsim vermeyeyim, belki kendileri söyler. Bu paravan yapının izin çıkarma hakkını kazanması için paraya ihtiyaçları var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kuruldu süsü verdikleri vakıflar. Türgev ve Ensar. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir ABD vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 10 milyon dolar bir Türgev, bir ensar... Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. 1 milyar TL'yi transfer ediyorlar ABD'ye. Bu paraları neden sürekli ABD'ye transfer ediyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi?

'BAŞKA MEMLEKETİMİZ YOK'

Gelelim ABD'ye kaçmaya hazırlananlara. Erdoğan çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Kim ailenden alıyor bu paraları karşı tarafta. Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz. İşte sevgili halkım, emekliye bu yüzden para yok, bu yüzden bir litre süt 20 lira, bu yüzden 4 milyon abonenin elektriği kesik, bu ülkede çocuklar bu yüzden yatağa aç ve karanlıkta giriyor, insanlarımız bu yüzden mağdur. Bizim başka memleketimiz yok."

Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın pic.twitter.com/bAfrX3Hea8 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 24, 2022



