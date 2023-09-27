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CHP Genel Başkanlık yarışı kızışıyor! Ünal Karahasan aday olduğunu duyurdu

27.09.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimli kurultay kararı alınan CHP'de değişimn tartışmaları devam ederken, genel başkanlık için bir isim daha aday olduğunu açıkladı. CHP'den daha önceki yıllarda milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan, Genel Başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanlık yarışı kızışıyor! Ünal Karahasan aday olduğunu duyurdu

CHP'den 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

"ATATÜRK'ÜN ESERİNE SAHİP ÇIKMAYA GELDİM"

Ünal Kaharasan, yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben CHP'de önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim" dedi.

"Kibir üreten, otoritaryal bir bakış üreten, zaten oryantal bir toplum olmanın kodlarından hepimize zaman zaman sirayet eden benmerkezciliği aşan, yeni bir yönelmeyi tartışmaya geldim" diyen Karahasan, "38. Kurultayımızda Genel Başkanlık organının kaldırılarak Genel Sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim" ifadelerini kullandı.

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Karahasan, şunları söyledi:

"Bizim partimizin genel başkanları, benim söyleyişimle bundan sonra dediğim olursa genel sekreterleri, partideki hizmetlerinden sonra, ülkeye borçlarını ödedikten sonra bir de dünyaya borçlarını ödemek üzere Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı'na gitmelidirler. Çok değerli Genel Başkanımızın partideki görevlerinden sonra Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görmeyi Türkiye için bir kazanç ve kıvanç olarak hayal ettim."

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