CHP'li Belediye Başkanları Van sokaklarında! Mansur Yavaş esnaf ziyaretine çıktı, Ekrem İmamoğlu'na yoğun ilgi...

CHP'nin üç gün sürecek Belediye Başkanları Çalıştayı Van'da başladı. Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere CHP'li belediye başkanları Van'a geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında organize edilen çalıştaya 11’i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 248 il-ilçe belediye başkanı katılıyor. “Geliyor Gelmekte Olan” ve “Bizim Belediye Başkanları Van’da” sloganlarıyla düzenlenen çalıştayın ana gündem maddesi ise yaklaşan genel seçimler olarak belirlendi.

MANSUR YAVAŞ'TAN VAN ESNAFINA ZİYARET

Çalıştay için kente gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde ayrı ayrı esnaf ziyareti yaptı.

İMAMOĞLU'NA YOĞUN İLGİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Sevgi gösterileri ile karşılanan İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İlgiyle karşılanan İmamoğlu, burada da kısa bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Vanlı dostlarımızın güzel duygularını yaşamak, onlarla beraber 2 gün hasbihâl etmek dertleriyle dertleşmek bizim için büyük bir onur. 2 gün daha buradayız. Allah şahit çok mutluyum, çok onurluyum, çok gururluyum. İmkan olsa da memleketin her yerine gitsek. Hep bir arada olsak. Memleketi birlikte konuşsak. Buradaki buluşmayı bize sağlayan Genel Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Çok verimli toplantılar olacak" dedi.

Cami önünde taplanan kalabalık nedeniyle zor anlar yaşayan İmamoğlu, daha sonra Kazımkarabekir Caddesi'ne geçerek esnafı ziyaret etti. Vatandaştan sorunları dinleyen İmamoğlu Van'ın sahip olduğu potansiyelin yüksek olduğunu sorunları çözeceklerini belirtti.

“2023’TE BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ”

Van'ın sorunlarından dert yanan bir esnafın “2023'te başkan olarak sizi görmek istiyoruz” sözlerine İmamoğlu “O iş benim işim değil. Bu işi halledeceğiz ama. Hep beraber halledeceğiz. Biz de o işin parçasıyız” karşılığını verdi. Yaşlı bir vatandaş da İmamoğlu'na “Millete sahip çıkın. Zam yapmayın, fakir fukaraya sahip çıkın. Her zaman gelin gidin” dedi.



