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CHP'li Özgür Özel'den 'dark web' sözleri: Pazarlıklar yürütüldüğü ihbarını aldık

02.05.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımın ardından gündeme gelen 'dark web' iddialarıyla ilgili konuşan Özel, "Bir takım hazırlıklar var. Bir takım derin ve kirli internet üzerinde sahte ses kayıtları üretilmesi. Bir takım dark web insanlarıyla pazarlıklar yürütüldüğü ihbarını aldık." diyerek Süleyman Soylu'nun vereceği cevabı merak ettiğini kaydetti.

CHP'li Özgür Özel'den 'dark web' sözleri: Pazarlıklar yürütüldüğü ihbarını aldık

CHP'li Özgür Özel, katıldığı canlı yayında 'dark web' iddialarıyla ilgili konuştu. Bir takım hazırlıklar olduğunu öne süren Özel, seçim güvenliğiyle ilgili her türlü hazırlığı yaptıklarını ifade etti.

"BİR TAKIM MONTAJLAR, SAHTE SES KAYITLARI..."

Özel şu ifadeleri kullandı:
"Bir takım hazırlıklar var. Bir takım derin ve kirli internet üzerinde sahte ses kayıtları üretilmesi. Dark web sitelerinden servisiyle ilgili devlet memuru ciddiyetinde olması gereken kişilerin dünyanın bir takım dark web insanlarıyla pazarlıklar yürüttüğü ihbarını aldık. Onun için hat çizdik. Bir takım montajlar, sahte ses kayıtları iddiaları. Süleyman Soylu geçen seçimlerde, ondan önceki seçimlerde polislere sandık başında hangi partinin kaç oy aldığının bilgisini istedi.

özgür

Görevlendirilecek polislerin sandık başından aplikasyona gireceği ve göndereceği program yaptırmış. Muharrem Erkek'in de itirazı bu. Daha önce telsiz marifetiyle sonuç bildirdiler. Biz seçim güvenliğiyle ilgili olabilecek her hazırlığı yaptık. Seçim güvenliği açısından hazırız. Olası gelişmeye karşı teyakkuz pozisyonundayız. Burada bir endişeye gerek yok. Süleyman Soylu'nun vereceği cevabı ben de merak ediyorum."

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Özgür Özel

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