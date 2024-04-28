Sakarya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza, dün akşam saatlerinde, Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. Dursun Ali Tunca yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Ömer Faruk İzgi’nin kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yaşar Şirin ve Gülali Girgin, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karasu ve Kocaali'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kocaali Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Dursun Ali Tunca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





