HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sakarya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

28.04.2024 11:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Dursun Ali Tunca (69) hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi ise yaralandı.

Sakarya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza, dün akşam saatlerinde, Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. Dursun Ali Tunca yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Ömer Faruk İzgi’nin kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

165632_SAKARYANIN-KOCAALI-ILCESINDE-HAFIF-TICA

Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yaşar Şirin ve Gülali Girgin, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karasu ve Kocaali'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

165633_SAKARYANIN-KOCAALI-ILCESINDE-HAFIF-TICA

Kocaali Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Dursun Ali Tunca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

165634_SAKARYANIN-KOCAALI-ILCESINDE-HAFIF-TICA

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllardır bu halde! Vatandaşlar isyan etti: 'Dışarı çıkamaz olduk'Yıllardır bu halde! Vatandaşlar isyan etti: 'Dışarı çıkamaz olduk'
Sütü içen kediler ölmeye başladı!Sütü içen kediler ölmeye başladı!
Evi ateşe verip telefon etti! 'Evin yanıyor, git kurtar'Evi ateşe verip telefon etti! 'Evin yanıyor, git kurtar'
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomi çıkışı! "Midenize ekmek girsin istiyorsanız..."

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomi çıkışı! "Midenize ekmek girsin istiyorsanız..."

Vurgunun adı bu kez 'yenidoğan'! SGK'ya akılalmaz tezgah

Vurgunun adı bu kez 'yenidoğan'! SGK'ya akılalmaz tezgah

18 yıllık çiftin boşanma davasında şoke eden iddialar!

18 yıllık çiftin boşanma davasında şoke eden iddialar!

Adıyaman'da bir polis, meslektaşlarına ateş etti! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu

Adıyaman'da bir polis, meslektaşlarına ateş etti! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu

AK Partili isimden çarpıcı iddia: ‘Cumhurbaşkanı’na sahte anketler sunuldu’

AK Partili isimden çarpıcı iddia: ‘Cumhurbaşkanı’na sahte anketler sunuldu’

İğrenç olay! Cinsel organını çıkartıp genç kıza karşı mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Cinsel organını çıkartıp genç kıza karşı mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.