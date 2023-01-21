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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'Sinan Ateş' paylaşımı! 'Her şeyi biliyoruz'

21.01.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'Sinan Ateş' paylaşımı! 'Her şeyi biliyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da gerçekleştirilen suikast sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, suikasta ilişkin "4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız" dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak."


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Kemal Kılıçdaroğlu

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