CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'Sinan Ateş' paylaşımı! 'Her şeyi biliyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da gerçekleştirilen suikast sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, suikasta ilişkin "4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız" dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak."

Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak. January 21, 2023



