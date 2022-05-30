CHP lideri Kılıçdaroğlu kimliği üzerinden siyaset yapanlara tepki gösterdi! 'Neden?' diyerek isyan etti

AK Parti'nin ekonomiyi yönetemediği dile getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendileri hakkındaki eleştirilere de yanıt verirken 'Merkez Bankası'nın dini nedir? Din, Allah ile kul arasındaki ilişkidir. Tüzel kişilerin dini olamaz.' dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca 'Kimliğim neden siyasetin ana konusu?' diyerek bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU: 'BENİM KİMLİĞİM NEDEN SİYASETE KONU OLUYOR?'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kimliği üzerinden siyaset yapılmasına tepki gösterdi. 'Anne ve babamı seçme özgürlüğüne sahip miyim? O zaman benim kimliğim neden siyasete konu oluyor?' ifadelerini kullanan CHP lideri Türkiye'de şeker lobisi olduğunu iddia etti.

İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

'Herkesin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı duymamız lazım. Kişinin yaşam tarzı, kişinin inancı ve kişinin kimliği sorgulanamaz. Ben kendi anne ve babamı seçme özgürlüğüne sahip miyim? Yok. O zaman benin kimliğim siyasete neden konu oluyor?

'BİR KURUMUN DİNİ OLMAZ'

Maalesef birileri çıkıyor. Sen inançlısın sen inançsızsın diyor. Nereden biliyorsun? İstanbul'da vaizelerle bir toplantı yaptım. Birisi dedi ki 'CHP'ye oy vereceğiz ama dinsiz parti diyorlar'. Kendisine şunu söyledim 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dini var mı? Anonim şirketinin dini mi olur? Ya da bir kurumun dini olmaz. Oradan toplumu çekip çıkarmamız lazım. Kredi için faizleri sileceğiz. Faiz olmaz.'

