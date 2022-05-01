CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '1 Mayıs' mesajı! 'Sözüm söz' dedi, vaadini açıkladı

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı paylaştı. Mesajında emekçilere destek vurgusu yapan CHP lideri, "Ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı gönderilerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü şu sözlerle kutladı:

"Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve uyguladığı yanlış politikaları nedeniyle, ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz. İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil...

"Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve #1Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. #Yaşasın1Mayıs"

Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve uyguladığı yanlış politikaları nedeniyle, ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz. İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil... — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 1, 2022



