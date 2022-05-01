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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '1 Mayıs' mesajı! 'Sözüm söz' dedi, vaadini açıkladı

01.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında işsizliğe dikkat çeken Kılıçdaroğlu, 'Sözüm söz' diyerek vaatte bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '1 Mayıs' mesajı! 'Sözüm söz' dedi, vaadini açıkladı

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı paylaştı. Mesajında emekçilere destek vurgusu yapan CHP lideri, "Ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı gönderilerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü şu sözlerle kutladı:

"Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve uyguladığı yanlış politikaları nedeniyle, ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz. İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil...

"Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve #1Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. #Yaşasın1Mayıs"


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Kemal Kılıçdaroğlu

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