CHP ve İYİ Parti'den Putin için sert ifadeler! "Toprak bütünlüğü için bir tehdit"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ukrayna topraklarından yaptığı yeni ilhaklar konusunda Rusya'yı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert bir dille eleştirdi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye referandumları ile uluslararası hukukun temelini oluşturan egemenlik hakkına saygı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Putin’in bu tavrı, artık sadece Ukrayna’nın değil bölge ülkelerinin de güvenliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdittir.

Uluslararası normları istismar ederek yürütülen etnik yayılmacı bir ajanda ile hiçbir ülke ne demokratik ne de müreffeh olamaz. Bu ajandaya hizmet eden sopalı referandumlar da, aynı Kırım’da olduğu gibi hükümsüzdür ve Putin’in hayal dünyasına aittir.

Maalesef Putin çarlık rüyalarının peşinde, hem kendi vatandaşlarını hem de Ukraynalıları göçe zorlayıp; binlerce insanı ülkelerini terk etmek zorunda bıraktı. Sırf bu gerçek bile Türkiye’nin istikbalini otokraside görenler için ibretlik bir ders niteliğinde.

Elbette bizler, sultancıl ve arkaik rejimleri ülkemize model olarak dayatanların karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Her daim Cumhuriyetimizin değerlerini, egemenlik ilkesine saygıya dayalı kurucu anlayışını ve barışı önceleyen perspektifini hatırlatacağız.

Dünyayı Suriyelileştirmek isteyenlerin karşısında kararlılıkla durmak bizler için tarihsel bir vazifedir. Çünkü Türkiye’nin tartışılmaz yeri, vatandaşlarının huzur ve refah içinde yaşadığı medeni milletler ailesidir. Türk Milleti de bu ailenin asil bir üyesi ve banisidir."

CHP'DEN TEPKİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Rusya'nın Ukrayna’nın 4 bölgesinde yaptığı referanduma ilişkin, "Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez." dedi.

