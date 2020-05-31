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Chrissy Teigen ABD'de tutuklanan eylemciler için 200.000 dolar kefalet bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 14:55 | Son Güncelleme

ABD'de gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatarken bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açması ülkeyi ayağa kaldırdı. Büyük Trump karşıtı olan ünlü model Chrissy Teigen, protestolar sebebiyle tutuklananların salınması için 200.000 dolar kefalet ücreti bağışladı.

Chrissy Teigen ABD'de tutuklanan eylemciler için 200.000 dolar kefalet bağışladı

ABD'nin Minneapolis şehrinde ırkçı polis şiddetine maruz kalan 46 yaşındaki Afro-Amerikan George Floyd'un ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya ünlüler de kayıtsız kalmadı. Aralarında Naomi Campbell, LeBron James, Bella Hadid, Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı pek çok ünlü, Floyd'un son sözleri olan "Nefes alamıyorum" ifadesine yer vererek paylaşım yaptı.

Protestoların büyümesiyle olaya sert müdahale eden polis birçok göstericiyi gözaltına alıp tutukladı.Sosyal medya hesaplarından tepki gösteren ünlülerin yanı sıra ünlü model Chrissy Teigen maddi olarak elini taşın altına

Trump karşıtı olduğu bilinen başarılı model, protestolar sebebiyle tutuklananların salınması için 200.000 dolar kefalet ücreti bağışladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Teigen, takipçilerinden de "Sessizlik ihanettir" notuyla kendisine destek vermelerini istedi.

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