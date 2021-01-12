Chrissy Teigen Cher oldu! Bacaklarını sonuna kadar açtı

Ünlü model Chrissy Teigen, oğluna kavuşmak için gün sayarken şarkıcı eşi John Legend, kötü haberi sosyal medya hesabınan duyurmuştu.

Günler süren yoğun kanamadan sonra bebeğini kaybeden Teigen, oğlu henüz dünyaya gelmeden önce adını Jack koymuştu. Bu süreci zorlu geçiren ünlü isim bir süre sosyal medyada ara vermişti.

Duygusal ve fiziksel olarak toparlanan Chrissy Teigen sosyal medyaya bir döndü pir döndü. Teigen son olarak Cher taklidiyle dikkat çekti.

80'ler tarzı kıvırcık saçları ve spor kostümüyle dikkat çeken ünlü isim sosyal medyayı salladı.

Teigen paylaşımına "Açıkçası, bunu yayınlamanın doğru zamanının ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok" yorumunda bulundu.

"Cher seni seviyorum" diyen Teigen paylaşımıyla beğeni topladı. Ünlü isim hem eğlendi hem de eğlendirdi. Güzel modelin bacaklarını açıp eğlenmesi ve antreman yapması hayranlarından tam not aldı.

