MAGAZİN

Chrissy Teigen dondurma yerken kendinden geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ünlü yıldız Chrissy Teigen, eşi ve çocuklarıyla çıktığı yat turunda küçük bir mola verdi. Porto'da ailesiyle şehir merkezinde dolaşan ünlü isim magazincilerden kaçamadı.

Chrissy Teigen dondurma yerken kendinden geçti

Chrissy Teigen, eşi ve çocuklarıyla yat turuna çıktı. Bir süredir İtalya'nın sıcağında yat turunda olan aile geçtiğimiz gün bir mola vererek Porto sokaklarına daldı.

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Sokaklarda dolaşan aile bir ara dondurma keyfi yaparken görüntülendi. Chrissy Teigen derin göğüs dekolteli mayosunun üstüne giydiği çiçekli kimonosıyla herkesin dikkatini çekti.

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Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ünlü yıldız bir ara dondurma yerken de adeta kendinden geçti. O anlar da kameralara böyle yansıdı.

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Aile bir süre Porto sokaklarında dolaşıp sevdiklerine bazı hediyelik eşyalar aldıktan sonra yatlarına geri döndü.


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