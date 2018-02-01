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Chrissy Teigen: Vücudum şişmiş olduğu için...

MAGAZİN HABERLERİ | 01.02.2018 14:45 | Son Güncelleme

Beş aylık hamile olan Chrissy Teigen, “Vücudum şişmiş olduğu için insanlar yarın doğuracağımı sanıyor” dedi

Chrissy Teigen: Vücudum şişmiş olduğu için...

ABD’li model Chrissy Teigen, hafta içinde Jimmy Fallon’ın sunduğu The Tonight Show’a konuk oldu.

İkinci bebeğine hamile olan Teigen, kırmızılar içinde dikkat çekti. Şişkinlik yaşadığı için insanların kendisini yanlış anladığını anlatan 32 yaşındaki model, “Herkes benim yarın doğuracağımı zannediyor, fakat henüz beş aylık hamileyim” açıklamasını yaptı.

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Eşi John Legend’le iki yaşında bir kızı olan Teigen, geçtiğimiz kasım ayında ikinci kez hamile olduğunu ve bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu duyurmuştu.

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