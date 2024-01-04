Christina Aguilera 18 kilo verdi! Gökkuşağı diyeti ve günlük besin alımı detayı

Christina Aguilera son yıllarda aldığı kilolar yüzünden zaman zaman zorbalığa maruz kalıyordu. Daha önce de Health'e “çok zayıf olmaktan nefret ettiğini” ve “yeni kıvrımlarını sevmeye” başladığını söylemişt ancak şarkıcı son haliyle olay oldu.

Aguilera Los Angeles’ta tam 18 kilo vermiş haliyle konsere çıkınca büyük ilgi gördü.

Aguilera’nın sırrının kendini sağlıklı, dengeli beslenmeye ve sıkı bir egzersiz rejimine adamak olduğu öğrenildi.

GÜNLÜK 1600 KALORİ

Ayrıca günlük besin alımını 1600 kaloriyle sınırladı ve Gökkuşağı diyetini uygulayarak 18 kilo kaybettiği öğrenildi.



Diyetinin bir parçası olarak bitkiler açısından zengin bir rejimi uyguluyor ve her gün parlak renkli meyve ve sebzeler tüketiyor.

43 yaşındaki şarkıcı, 2020'de L'Officiel Italia'ya yaptığı açıklamada, artık diyet yapmaktan vazgeçtiğini ve temiz beslenmeye odaklandığını açıklamıştı.







