MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Christina Aguilera 18 kilo verdi! Gökkuşağı diyeti ve günlük besin alımı detayı

Christina Aguilera 18 kilo verdi! Gökkuşağı diyeti ve günlük besin alımı detayı

04.01.2024 08:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christina Aguilera geçtiğimiz günlerde 18 kilo verdikten sonra inanılmaz vücudunu sergiledi. Ünlü şarkıcının kilo verme sırrı da ortaya çıktı. Şarkıcı Gökkuşağı diyetini uygulayarak 18 kilo kaybetti.

Christina Aguilera son yıllarda aldığı kilolar yüzünden zaman zaman zorbalığa maruz kalıyordu. Daha önce de Health'e “çok zayıf olmaktan nefret ettiğini” ve “yeni kıvrımlarını sevmeye” başladığını söylemişt ancak şarkıcı son haliyle olay oldu.

Aguilera Los Angeles’ta tam 18 kilo vermiş haliyle konsere çıkınca büyük ilgi gördü.

1

Aguilera’nın sırrının kendini sağlıklı, dengeli beslenmeye ve sıkı bir egzersiz rejimine adamak olduğu öğrenildi.

Ateşli duş sahnesiyle olay oldu! Kamera arkası fikir verince... Ateşli duş sahnesiyle olay oldu! Kamera arkası fikir verince...

GÜNLÜK 1600 KALORİ

Ayrıca günlük besin alımını 1600 kaloriyle sınırladı ve Gökkuşağı diyetini uygulayarak 18 kilo kaybettiği öğrenildi.

2
Diyetinin bir parçası olarak bitkiler açısından zengin bir rejimi uyguluyor ve her gün parlak renkli meyve ve sebzeler tüketiyor.

43 yaşındaki şarkıcı, 2020'de L'Officiel Italia'ya yaptığı açıklamada, artık diyet yapmaktan vazgeçtiğini ve temiz beslenmeye odaklandığını açıklamıştı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşmakta zorlandı! "Niye beceremedik..."Konuşmakta zorlandı! "Niye beceremedik..."
Şahan Gökbakar'dan Özgür Özel'e sert tepki! O paylaşımı kızdırdıŞahan Gökbakar'dan Özgür Özel'e sert tepki! O paylaşımı kızdırdı
Aras Bulut İynemli'nin kıyafetini görenler şaştı kaldı! "Şehzade Beyazıt rolünden çıkamamış"Aras Bulut İynemli'nin kıyafetini görenler şaştı kaldı! "Şehzade Beyazıt rolünden çıkamamış"
Anahtar Kelimeler:
Christina Aguilera yaşında ele aktan
En Çok Okunan Haberler
Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti!

Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti!

Telefon ekranı görüntülendi! ‘Torpil’ iddiaları gündem yarattı! AK Partili Çelebi’den açıklama geldi...

Telefon ekranı görüntülendi! ‘Torpil’ iddiaları gündem yarattı! AK Partili Çelebi’den açıklama geldi...

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Tepkisi gündem oldu

Elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Tepkisi gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.