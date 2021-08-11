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Christina Ricci kuaföründen hamile kaldı

11.08.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Christina Ricci 40 yaşından sonra ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncunun bu duyurusundan bir süre sonra ünlülerin kuaförü, bebeğin babasının kendisi olduğunu ilan etti. İkili, ilişkilerini bebek haberine kadar gizli tutmayı başardı.

Christina Ricci kuaföründen hamile kaldı

2021 yılının en şaşırtan bebek haberlerinden biri Christina Ricci'den geldi. Eski evliliğinden altı yaşında bir oğlu olan 41 yaşındaki Ricci, ikinci bebeğine hamile olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu duyurunun hemen ardından da hem Ricci'nin hem de başka birçok ünlünün de kuaförü olarak tanınan Mark Hampton, bebeğin babasının kendisi olduğunu belirten bir Instagram mesajı paylaştı. Ricci de Hampton da paylaşımlarında birbirlerini etiketledi.
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KUTLAMA MESAJLARI YAĞDI

Christina Ricci, ikinci bebeğii beklediğini, onun ultrason görüntüsünü Instagram sayfasında paylaşarak duyurdu. Ricci, "Hayat daha da güzelleşmeye devam ediyor" diye yazdı.

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Hemen ardından da Mark Hampton, yine aynı görüntüyü yine aynı mesajla paylaştı. Ricci ve Hampton'ın bu paylaşımına takipçilerinden ve arkadaşlarından çok sayıda kutlama mesajı geldi.

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ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜ

Christina Ricci ile Mark Hampton'ın özellikle son bir yıldır yakınlaştıkları biliniyordu. 17 yaşında çalışma hayatına atılan Mark Hampton, Christina Ricci'nin yanı sıra Ashley ve Mary Kate Olsen, Carey Mulligan gibi ünlülerin saç tasarımcısı olarak da biliniyor.

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