Christopher Nolan’ın ‘Oppenheimer’ filminin başrol oyuncusu belli oldu! Başrolünü Cillian Murphy üstlenecek

Dünyanın en başarılı yönetmenleri arasında kabul edilen Christopher Nolan, filmleriyle adından sıklıkla söz ettiriyor. Yeni filminin hazırlıklarına başladığını açıklamasından sonra Nolan’ın projesine dair detaylar merak konusu oldu. Christopher Nolan’ın ‘Oppenheimer’ filminin konusunun ise İkinci Dünya Savaşı'nda nükleer atom bombalarının geliştirilmesine katkı sağlayan ünlü fizikçi Oppenheimer'ın hayatı olacağı açıklanmıştı.

VİZYON TARİHİ DE BELİRLENDİ

Merakla beklenen yeni filme dair detaylar gelmeye devam ediyor ve Christopher Nolan, bir hayli uzun süren karar aşamasından sonra filmin başrolünün Peaky Blinders dizisinde Thomas Shelby rolüyle karşımıza çıkan Cillian Murphy olacağını duyurdu. 100 gün boyunca vizyonda kalacak filmin vizyon tarihi ise 21 Temmuz 2023.



