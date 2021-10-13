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Christopher Nolan’ın ‘Oppenheimer’ filminin başrol oyuncusu belli oldu! Başrolünü Cillian Murphy üstlenecek

13.10.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tenet, Batman Kara Şövalye ve Prestij gibi filmlerle adını sinema sektörüne altın harflerle yazdırmayı başaran Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer büyük bir merakla bekleniyor. Henüz yapım aşamasındaki filmin başrol oyuncusu kesinleşti. Son açıklanan bilgilere göre filmin başrolünde Peaky Blinder dizisinin yıldızı Cillian Murphy yer alacak.

Christopher Nolan’ın ‘Oppenheimer’ filminin başrol oyuncusu belli oldu! Başrolünü Cillian Murphy üstlenecek

Dünyanın en başarılı yönetmenleri arasında kabul edilen Christopher Nolan, filmleriyle adından sıklıkla söz ettiriyor. Yeni filminin hazırlıklarına başladığını açıklamasından sonra Nolan’ın projesine dair detaylar merak konusu oldu. Christopher Nolan’ın ‘Oppenheimer’ filminin konusunun ise İkinci Dünya Savaşı'nda nükleer atom bombalarının geliştirilmesine katkı sağlayan ünlü fizikçi Oppenheimer'ın hayatı olacağı açıklanmıştı.

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VİZYON TARİHİ DE BELİRLENDİ

Merakla beklenen yeni filme dair detaylar gelmeye devam ediyor ve Christopher Nolan, bir hayli uzun süren karar aşamasından sonra filmin başrolünün Peaky Blinders dizisinde Thomas Shelby rolüyle karşımıza çıkan Cillian Murphy olacağını duyurdu. 100 gün boyunca vizyonda kalacak filmin vizyon tarihi ise 21 Temmuz 2023.

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