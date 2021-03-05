Christopher Nolan filmleri: Sonu tahmin edilemeyen dünyaca ünlü yapımlar!

Renk körü olan ünlü yönetmen filmlerinde genellikle intikam ve çocukluğa özlem konularını işler. Yarattığı karakterlerin büyük bir bölümünün psikolojik sorunları vardır. Sinema sektöründe gösterdiği başarılardan sonra İngiltere Prensi William tarafından CBE Nişanı ile onurlandırıldı. Kurgu, görüntü, müzikler, oyunculuk derken her filmiyle bir şaheser ortaya koyan Nolan'ın mutlaka izlemeniz gereken filmlerini sizler için derledik. INSOMNIA (UYKUSUZ)- 2002 IMDB 7.2 Los Angeles polisinden dedektifler Will Dormer ve Hap Eckhart, küçük bir Alaska kasabasına 17 yaşında bir kızın öldürülmesini araştırmaya giderler. Araştırmaları sonucunda Walter Finch adında bir yazardan şüphelenir ve peşine düşerler. Sisler içinde yaşanan bir çatışmada Hap öldürülür, Finch kaçar.Başarısızlığa uğramanın ve ortağının ölümünün öfkesiyle Dormer, Finch'in peşine düşer. Bu kez yanında yerel bir polis memuru olan Ellie Burr vardır. ikili, Finch'in zekice ördüğü entrikalar ağı içerisinde intikam ve adalet için çabalar. Gizem ve suç türündeki filmin oyuncu kadrosunda ise Al Pacino ve Robin Williams gibi isimler rol aldı.

BATMAN BEGINS (BATMAN BAŞLIYOR)-2005 IMDB 8.3 Ailesinin öldürülmesinin ardından muazzam bir servetin sahibi olsa da, büyük hayal kırıklığı yaşayan Bruce Wayne (Christian Bale), adaletsizlikle savaşmanın yollarını bulmak, ve güçsüzleri korkuya boğanlara gözdağı vermek amacıyla dünyayı dolaşır. Wayne bir süre sonra Gotham'a dönerek, diğer kimliğini ortaya çıkarır: Gücünü, aklını ve yüksek teknoloji ürünü araçlarını, şehri tehdit eden kötü güçlere karşı kullanan maskeli Batman’i. Aksiyon ve macera türündeki fantastik filmin oyuncu kadrosunda Christian Bale ve Morgan Freeman yer aldı. THE DARK KNIGHT RISES (KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR)-2012 IMDB 8.5 Terörist lider Bane'nin yaptığı gizli planları durdurmaya bu sefer ne Bruce Wayne'nin ne de Batman'in gücü yeter. Kedikadın Selina Kyle'ı da kendi safına çeken Bane, Gotham kentini ve halkını ciddi bir tehditle karşı karşıya bırakacaktır. Ne yerel kuvvetler, ne kahraman Jim Gordon ne de ordu olacakların önüne geçemez. Batman ilk kez kendisinden daha güçlü bir rakibe karşı mücadele verecektir. Aksiyon ve macera türündeki fantastik filmin oyuncu kadrosunda Christian Bale ve Morgan Freeman kamera karşısına geçti.

MEMENTO (AKIL DEFTERİ)-2000 IMDB 8.5 Leonard Shelby, pahalı takım elbiseler giyer, son model bir Jaguar kullanır; bunun yanında ucuz, tanınmamış motellerde konaklar ve ödemelerini hep nakit parayla gerçekleştirir. Başarılı bir iş adamı görüntüsündedir... Ancak Leonard'ın tek işi intikam almaktır; karısının ırzına geçip öldüren adamın peşindedir. Şüpheleri polis tarafından dikkate alınmayan Leonard'ın yaşamındaki tek mücadelesi, adalet arayışı uzerine kurulmuştur. Katili belirlemesinde ise büyük bir zorlukla karşı karşıyadır. Leonard'ın nadir görülen, tedavisi olmayan bir hafıza kaybı hastalığı vardır. "Kaza" öncesi olayları tüm ayrıntılarına kadar hatırlayabilen Leonard, 15 dakika önce ne olduğunu, ne yaptığını, nereye gittiğini ve neden gittiğini bilememektedir. Suç ve gizem türündeki filmin oyuncuları arasında ise Guy Pearce ve Carrie Anne Mos boy gösterdi. THE PRESTIGE (PRESTİJ)-2006 IMDB 8.5 Beğenilen yönetmen Christopher Nolan’dan illüzyon kumaşından örülmüş bir macera geliyor. Bu beklenmedik dönüşlerle dolu gizemli öyküde, Viktorya Devri’nde iki sahne sihirbazı, giderek şiddetlenen bir savaşa ve birbirlerinin mesleki sırlarını ortaya çıkartmak için doymaz bir susuzluğa dönüşen güçlü bir rekabete girişiyorlar. Bu iki görkemli adamın cüreti tutkuya, şovmenliği bilime ve hırsı dostluğa kırdırmalarının sonuçları tehlikeli, ölümcül ve hileli oluyor. Her şey yüzyılın başında, hızla değişen Londra’da başlıyor. Sihirbazların ünlü ve en üst mertebede idol olarak kabul edildikleri bir zamanda, iki genç sihirbaz şöhrete giden yolu çizmeye başlarlar. Gösterişli, sofistike Robert Angier tam bir şovmenken, yontulmamış ve gelenekçi Alfred Borden sihirli fikirlerini gösterme yeteneğinden yoksun, yaratıcı bir dahidir. Birbirlerini takdir eden arkadaşlar ve ortaklar olarak yola çıkarlar. Ama en büyük numaraları ters gidince, aralarında ömür boyu sürecek bir düşmanlık başlar; ikisi de bir diğerini geçme ve altüst etme niyetindedir. Sürdürdükleri aşırı rekabet, her numarayla, her gösteriyle daha da büyür; ta ki sınır tanımayana, hatta elektriğin yeni ve inanılmaz güçlerini ve Nikola Tesla’nın bilimsel dehasını işin içine dahil edene dek.

Sinemanın en beğenilen yapımları arasında yer almayı başaran Prestij filmin oyuncuları içerisinde Christian Bale, Hugh Jackman ve Scarlett Johansson yerini aldı. INCEPTION (BAŞLANGIÇ) 2010- IMDB 8.8 Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak, aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeyini kaybetmesine neden olmuştur. Cobb’a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız başlangıçı tamamlayabilirse... Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır. Ama ne dikkatle yapılan planlamalar, ne de uzmanlıkları, onları, her hareketlerini önceden tahmin ettiği anlaşılan tehlikeli düşmanlarına karşı hazırlıklı kılabilir. Bu, gelişini sadece Cobb’un görebildiği bir düşmandır.