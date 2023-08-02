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  4. Çiçeği burnunda anne Aslı Enver kızı Elay'ı paylaştı! Beğeni yağdı

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver kızı Elay'ı paylaştı! Beğeni yağdı

02.08.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, kızı ve eşi Berkin Gökbudak ile çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Enver'in bu paylaşımı büyük ilgi gördü ve beğeni yağdı.

Kısa bir süre önce Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da kızı Elay'ı kucağına aldı. Şimdilerde kızıyla ilgilenen Aslı Enver, eşi ve bebeğiyle çekilen yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Eşinin yanında otururken Elay'ı kucakladığı görülen Aslı Enver'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Aslı Enver 2

Öte yandan biraç hafta önce kızıyla ilk kez paylaşım yapan Aslı Enver, bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etmişti.

Aslı Enver paylaşım

Enver, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.

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