Çiçeği burnunda anne Aslı Enver kızı Elay'ı paylaştı! Beğeni yağdı

Kısa bir süre önce Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da kızı Elay'ı kucağına aldı. Şimdilerde kızıyla ilgilenen Aslı Enver, eşi ve bebeğiyle çekilen yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Eşinin yanında otururken Elay'ı kucakladığı görülen Aslı Enver'in paylaşımı büyük ilgi gördü.
Öte yandan biraç hafta önce kızıyla ilk kez paylaşım yapan Aslı Enver, bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etmişti.
Enver, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.