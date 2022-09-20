Çiçeği burnunda Kral için olay ırkçılık iddiası! Dünya o anları konuşuyor, selamlaşırken es geçti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde 8 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetmişti. Kraliçe’nin ölümünün resmi bir şekilde açıklanmasından sonra oğlu Galler Prensi Charles tahta geçti. İngiltere’nin yeni Kralı Charles’in attığı her adım dünya basını tarafından takip edilirken, Kral Charles'in İngiliz vatandaşları selamladığı anda sırada bulunan siyahi kişiye gelince es geçtiği ve seromoniyi bitirdiği iddia edildi. Dünya medyası bu haberi 'Charles ırkçılık yaptı' olarak yorumladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videoda Kral Charles’in 19 Eylül Pazartesi günü Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni sırasında halkı selamladığı görüntülere yer verildi. İngilizlerin acısını paylaşmak için halkla tokalaştığı sırada kalabalığın arasında bulunan siyahi bir vatandaşı es geçen Kral’ın hareketi sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı kullanıcılar Kral’ın kasıtlı olarak bu eylemi yapmadığını savunurken bazıları ise durumu ırkçılık olarak değerlendirerek tepki gösterdi.



