Çiçek Abbas ne zaman ve nerede çekildi? Çiçek Abbas filmi konusu nedir? Müziklerini kim yaptı?

Çiçek Abbas filminin senaryosunu Yavuz Turgul yazdı. İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerde oynadığı Çiçek Abbas filminde Abbas minibüs sahibi olma hayaliyle para biriktirmektedir, düzenbaz Sakir'e rakip olur. Filmin müzikleri ise Barış Manço ve Cahit Berkay tarafından bestelendi.

ÇİÇEK ABBAS NEREDE ÇEKİLDİ?

Mekan seçimi için ilk aday İstanbul Merter'di, ancak Sinan Çetin'in önerisi ile Alibeyköy seçilmiştir. Yavuz Turgul ve beraberinde Alibeyköy'e giden Çetin, burada halkın büyük ilgisi ile karşılaşmışlar ve çevre şartları nedeniyle film çekimi için orasını uygun görmüşlerdir.

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı ve 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi senaryo" ödülünü alan Çiçek Abbas'da; İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda, Pembe Mutlu ve Ahmet Mekin rol almıştı.

ÇİÇEK ABBAS KONUSU NEDİR?

Çiçek Abbas (İlyas Salman), Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve aşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar. Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas'ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar. Şakir Abbas'ın aşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce), ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikah günü Şakir'in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas'a yardım eder ve Abbas sevdiği kızı nikah masasından kaçırır.

ÇİÇEK ABBAS OYUNCULARI

İlyas Salman – Abbas

Şener Şen – Şakir Serengil

Aysen Gruda – Sükriye

Pembe Mutlu – Nazli

Hikmet Gül – Şakir'in Annesi

Ahmet Mekin – Mustafa

Ihsan Yüce – Ihsan

