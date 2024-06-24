Mustafa Sandal ve Melis Sandal buz dolu küvete girdi! Ünlü çiftin zor anları...

Çağla Şıkel'in geçtiğimiz aylarda buz dolu fıçıya girmesi sosyal medyada çok konuşulan konular arasındaydı.

Şikel'in paylaşımı ile popüler hale gelen buz dolu fıçıya girme deneyimini birçok ünlü isim de deneyerek paylaşmaya başladı.

Bunlardan biri de Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal oldu. Çift içine buz atılmış suyla dolu bir küvete beraber girdi.

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Küvette zor anlar yaşayan ikiliden Mustafa Sandal soğuğa çok uzun süre dayanamayıp saniyeler içinde küvetten geri fırladı.

Şarkıcının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.







