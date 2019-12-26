Çiftlik Bank davasının firari sanığı Niyazi Karakoç mahkemede her şeyi anlattı

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında sistemin kurucusu olan ve ‘tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 4’ü firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının görülmesine devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Niyazi Karakoç ve 5

tutuksuz sanık katıldı. Sanıkların avukatları ve 21 müşteki ile avukatları da salonda hazır bulundu. "OĞLUM ARACILIĞIYLA ÇALIŞMAM İÇİN TEKLİFTE BULUNDU"



Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Niyazi Karakoç, 2018 yılı Şubat ayına kadar 23 yıl boyunca belediyede memur olarak çalıştığını söyleyerek, “Bu dosyada benimle birlikte sanık olarak yargılanan kişilerden Umeyr Karakoç oğlumdur. Belediyede çalıştığım dönemlerde belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde ve açılışlarda sunumları ben yapıyordum. Oğlum Umeyr’in Çiftlik Bank sahipleri olarak bilinen kişilerle bağlantısı olduğu için benim açılışlarda yaptığım etkinliklerde haberdar olan Mehmet Aydın, kendileriyle çalışmam konusunda oğlum aracılığıyla teklifte bulundu” dedi.

"MEHMET AYDIN İLE BİREBİR GÖRÜŞTÜM"



Savunmasının devamında, “2017 yılı Aralık ayında Çiftlik Bank’ın Konya’da yaptığı ulusal televizyon kanallarında yayınlanan çiftliğin açılışında sunumu ben yapmıştım. Bu sunum nedeniyle sonrasında Mehmet Aydın ile birebir görüştüm. Kendileriyle çalışma teklifinde bulundu. Ben de 3 hafta kadar araştırdım, şirketle ilgili hiçbir olumsuzluk görünmüyordu. Şuan müşteki olarak yer alan kişiler ise o tarih itibariyle sisteme yatırdıkları para nedeniyle gelir sağladıkları için oldukça mutluydular” diye konuştu. "GÖREVİMDEN İSTİFA ETTİM VE SAVCILIĞA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDUM"



Şirketle ilgili olumsuz haber olmaması ve ücretin de cazip olması nedeniyle çalışmayı kabul ettiğini söyleyen sanık, “Belediyedeki görevimden istifa ederek Çiftlik Bank olarak bilinen şirketin genel müdürü olarak göreve başladım. Benim görevim, Çiftlik Bank’ın kurumsallaşmasına katkı sunmaktı. Başladıktan 15-20 gün sonra işlerin iyi gitmediğini fark ettim. Bunu Mehmet Aydın’a ifade ettim. Kendisi o tarihte yurt dışındaydı. Döndüğünde konuştuk, beni çalışanlarla tanıştırdı. Görevimi anlattı. Fakat verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle 13 Mart 2018 tarihinde görevimden istifa ettim ve savcılığa giderek şikayetçi oldum. Benim çalıştığım dönemde müşteki olarak gösterilen kişiler benden önce sisteme para yatıran kişilerdi. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Bunun üzerine söz alan müşteki Fatih K., polis memuru olarak görev yaptığını söyleyerek, “Sanıklardan hiçbirini tanımam. Arkadaşlar arasında sohbetlerden sonrasında sosyal medya ve televizyonda gördüğüm ilanlar üzerine sisteme katıldım. 2017 yılında 33 bin 500 lira para yatırdım. 10 bin lirasını geri alabildim” diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müştekilerden Hamza Y., sisteme 100 bin lira yatırdığını ve 50 bin lirasını geri aldığını söyleyerek, “Sanıklardan şikayetçiyim”

dedi. Müşteki Melike O., “Ev hanımıyım. Sanıkları tanımam. Arkadaşlar arasındaki sohbetler ve internette gördüğüm ilanlar üzerine Çiftlik Bank olarak bilinen oluşuma katıldım. Sisteme 74 bin lira para yatırdım. 55 bin lirasını geri alabildim. Şikayetçiyim” diye konuştu. Diğer müştekiler de söz alarak sisteme belli miktarlarda para yatırdıklarını söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirtti. 4 FİRARİ SANIĞIN YAKALAMA KARARI DEVAM EDİYOR



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmetti.