Çiğdem Batur o mesajı ifşa etti! Çiğdem Batur kime tepki gösterdi? Çiğdem Batur kimdir?

Bir süredir ekranlarda yer almayan Çiğdem Batur, son olarak Kuaförüm Sensin programında sunuculuk yaparak izleyici karşısına çıkmıştı. Kanal 7 ekranlarındaki, kedi yavrusunu tekmeleme sahnesi, Çiğdem Batur dahil pek çok kişiyi ayağa kaldırdı. Batur’un bu olay ile ilgili gerekenlerin yapılmasını talep etmesinden sonra ise bir takipçisi “Kendinize gelin pis sosyeteler” diyerek Batur’a mesaj yolladı. Çiğdem Batur da bu mesajı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. ÇİĞDEM BATUR KİME TEPKİ GÖSTERDİ? Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Neylerse Güzel Eyler dizisinin bir bölümünde yer alan, yavru bir kedinin tekmelendiği sahneler sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Bu duruma kayıtsız kalamayan Çiğdem Batur, sahneyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak “Gerekli cezaların verilmesi için şikayette bulunuyoruz.” Diyerek tepki gösterdi. Bir takipçisi de Batur’a mesaj atarak “Köpeğe tekmeye özendiriyormuş, biraz kendinize gelin pis sosyeteler sizi. Akşama kadar yengesine arkadaşının hanımına, patronunun eşine yasak aşk diye tabir ettiğiniz zinalara niye bir şey yazmıyorsunuz?” dedi.