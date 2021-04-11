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Çiğdem Batur o mesajı ifşa etti! Çiğdem Batur kime tepki gösterdi? Çiğdem Batur kimdir?

11.04.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğdem Batur, Kanal 7’de yayınlanan Neylerse Güzel Eyler adlı dizide bir yavru kediye tekme atılan sahne üzerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Çiğdem Batur’un bu tepkisinden sonra ise bir hayranı Batur’a hakaret içeren bir mesaj attı. Bunun üzerine Batur, takipçisini Instagram hesabında paylaşarak ifşa etti. Çiğdem Batur’un sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, takipçisinin daha önce Batur’la evlenmek istediği de ortaya çıktı.

Çiğdem Batur o mesajı ifşa etti! Çiğdem Batur kime tepki gösterdi? Çiğdem Batur kimdir?

Bir süredir ekranlarda yer almayan Çiğdem Batur, son olarak Kuaförüm Sensin programında sunuculuk yaparak izleyici karşısına çıkmıştı. Kanal 7 ekranlarındaki, kedi yavrusunu tekmeleme sahnesi, Çiğdem Batur dahil pek çok kişiyi ayağa kaldırdı. Batur’un bu olay ile ilgili gerekenlerin yapılmasını talep etmesinden sonra ise bir takipçisi “Kendinize gelin pis sosyeteler” diyerek Batur’a mesaj yolladı. Çiğdem Batur da bu mesajı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

ÇİĞDEM BATUR KİME TEPKİ GÖSTERDİ?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Neylerse Güzel Eyler dizisinin bir bölümünde yer alan, yavru bir kedinin tekmelendiği sahneler sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Bu duruma kayıtsız kalamayan Çiğdem Batur, sahneyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak “Gerekli cezaların verilmesi için şikayette bulunuyoruz.” Diyerek tepki gösterdi.

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Bir takipçisi de Batur’a mesaj atarak “Köpeğe tekmeye özendiriyormuş, biraz kendinize gelin pis sosyeteler sizi. Akşama kadar yengesine arkadaşının hanımına, patronunun eşine yasak aşk diye tabir ettiğiniz zinalara niye bir şey yazmıyorsunuz?” dedi.

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Çiğdem Batur ise takipçisinin bu mesajına sinirlendi ve mesajı Instagram üzerinden paylaşarak cevap verdi. Batur’un paylaştığı mesajda, takipçisinin daha önce kendisiyle evlenmek istediğine dair bir mesaj da yer alıyordu.

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Batur; “Sen nasıl bir ruh hastasısın? Bir önceki mesajda bana asılırken, diğer mesajında senin gibi sapkınlara tepki göstermiyoruz diye istediğin gibi eleştiriyorsun. Bak işte şimdi tepki gösteriyorum sen ve senin gibi manyaklara. Ve kendinle yüzleşme vakti sevgili oksijen israfı; sen o yavru köpeğin hak ettiği değerin yarısı kadar bile değer hak etmiyorsun.” Dedi.

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ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, sunucu Ayşe Çiğdem Batur , 13 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

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2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

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Kanal 7 Çiğdem Batur
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