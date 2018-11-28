Çiğdem Tunç, Erbil Ailesi'nden özür diledi

Mehmet Ali Erbil’in eski partneri Çiğdem Tunç geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil’i ziyaret etmiş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Prof. Dr. Yeşim Erbil Söylemezsem Olmaz’a Çiğdem Tunç’un açıklamalarının yersiz olduğunu söyledi. Bunun üzerine Çiğdem Tunç canlı yayında Yeşim Erbil’den özür diledi.

Prof. Dr. Yeşim Erbil Söylemezsem Olmaz’a Çiğdem Tunç’un açıklamalarının yersiz olduğunu söyledi. Bunun üzerine Çiğdem Tunç canlı yayında Yeşim Erbil’den özür diledi.

Son olarak Yeşim Erbil Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı.

Yeşil Erbil, “Sezin paylaşıyorduk ama 1 kasım gibi kötü gelişmeler oldu. Özel değil bu gelişmeler ama çok detaylı durumlar. Yoğun bakım ekibi benim Çapa’dan eski arkadaşlarım. Birşey saklamıyoruz aslında ama gırtlağı delindi lafı dehşet veriyor. 12 yaşında oğlu var, abim inşallah iyileştiği zaman bundan rahatsız olabilir. Bizi bile psikolojik olarak yıktı. Oraya başından beri o kadar çok insan gelip gidiyor. Muhsine orda, Nergis orda. Tuba uğruyor geliyor. Yakın dostlara detayları anlatıyoruz. Bizim üzüldüğümüz neden görev adledilip açıklama yapılıyor. Biz ailesi olarak açıklama yapıyoruz. belki söylemeyecektik bu bir detay. Trekestomiye kadar abime daha neler neler yapıldı. Çiğdem hanımla bir kere tanımıyorum kırılacak bir durumum yok ama şaşırdım açıkçası. bu detayları başından beri bilen insanlar var. ama hiçbir kimse bunu açıklamadı. Birşey saklamıyoruz hassasiyetimizi anlıyorsunuz değil mi. yoksa kardeşiyim doktorum ama ne haddime. bu süreci bana söylendiği için en doğru bilgilerle yönetmeye çalışıyorum. adam sonuçta burada bir yaşam mücadelesi veriyor. Aile arasında konuşuldu tabi Sezin de üzüldü şaşırdı. organ nakillik bir yere yok. Çeşitli illere gidip tanıştığı esnaflar mesaj atıyorlar böbreğimi vereyim, akciğerimi vereyim diye ama böyle bir durum yok.”