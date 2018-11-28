MAGAZİN

Çiğdem Tunç, Erbil Ailesi'nden özür diledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil’in eski partneri Çiğdem Tunç geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil’i ziyaret etmiş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalardan sonra Erbil'in kardeşi duruma müdahale etmiş ve düzeltme yapmıştı. Tunç'tan özür gecikmedi.

Çiğdem Tunç, Erbil Ailesi'nden özür diledi

Mehmet Ali Erbil’in eski partneri Çiğdem Tunç geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil’i ziyaret etmiş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Prof. Dr. Yeşim Erbil Söylemezsem Olmaz’a Çiğdem Tunç’un açıklamalarının yersiz olduğunu söyledi. Bunun üzerine Çiğdem Tunç canlı yayında Yeşim Erbil’den özür diledi.

Prof. Dr. Yeşim Erbil Söylemezsem Olmaz’a Çiğdem Tunç’un açıklamalarının yersiz olduğunu söyledi. Bunun üzerine Çiğdem Tunç canlı yayında Yeşim Erbil’den özür diledi.

Son olarak Yeşim Erbil Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı.

Yeşil Erbil, “Sezin paylaşıyorduk ama 1 kasım gibi kötü gelişmeler oldu. Özel değil bu gelişmeler ama çok detaylı durumlar. Yoğun bakım ekibi benim Çapa’dan eski arkadaşlarım. Birşey saklamıyoruz aslında ama gırtlağı delindi lafı dehşet veriyor. 12 yaşında oğlu var, abim inşallah iyileştiği zaman bundan rahatsız olabilir. Bizi bile psikolojik olarak yıktı. Oraya başından beri o kadar çok insan gelip gidiyor. Muhsine orda, Nergis orda. Tuba uğruyor geliyor. Yakın dostlara detayları anlatıyoruz. Bizim üzüldüğümüz neden görev adledilip açıklama yapılıyor. Biz ailesi olarak açıklama yapıyoruz. belki söylemeyecektik bu bir detay. Trekestomiye kadar abime daha neler neler yapıldı. Çiğdem hanımla bir kere tanımıyorum kırılacak bir durumum yok ama şaşırdım açıkçası. bu detayları başından beri bilen insanlar var. ama hiçbir kimse bunu açıklamadı. Birşey saklamıyoruz hassasiyetimizi anlıyorsunuz değil mi. yoksa kardeşiyim doktorum ama ne haddime. bu süreci bana söylendiği için en doğru bilgilerle yönetmeye çalışıyorum. adam sonuçta burada bir yaşam mücadelesi veriyor. Aile arasında konuşuldu tabi Sezin de üzüldü şaşırdı. organ nakillik bir yere yok. Çeşitli illere gidip tanıştığı esnaflar mesaj atıyorlar böbreğimi vereyim, akciğerimi vereyim diye ama böyle bir durum yok.”

ÖZÜR DİLERİM!

Çiğdem Tunç “Yeşim hoca herhangi bir şekilde incindiyse ben özür diliyorum. Türkiye’nin yüzde 80’i Çiğdem Tunç’u aileden bilir. Beni aile dışında tutmayın. Ben bir dostumla paylaştım gördüklerimi. Dostum önce dostum sonra medya mensubu. Bunu haber yaptı. Ben bunu haber yapılması için basının önüne çıkıp konuşmuş değilim. Bir sıkıntı yok bunda. Benle birebir geçen 3-5 dakikalık bir telefon konuşmasından sonra ben de şaşırdım. Hocamın dediği gibi gırtlağı delindi gibi bir şekilde yazılmış. Haber yapacağını ön görerek konuşmadım ama yapmış. Haber çıkınca doğrusunu anlatmak için bir yayına çıktım dün. Demeç olarak vermedim. Samimiyetle neyim lazımsa benden alınsın. ”

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Kilosuna laf eden takipçisine ayar verdiKilosuna laf eden takipçisine ayar verdi
Aralarında 25 yaş vardı! Dizi bitti aşk da bittiAralarında 25 yaş vardı! Dizi bitti aşk da bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiğdem tunç Çiğdem Tunç mehmet ali erbil

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Altıntaş'ın, Karlov suikastı öncesi 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

Altıntaş'ın, Karlov suikastı öncesi 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

'Fakir gelin istiyorum' demişti, yanıt geldi

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

100 bin dolar değerinde bebek odası...

Yunus Günçe'den Survivor itirafı: Sakatlanıp hastaneye gidince...

Survivor itirafı: Sakatlanıp hastaneye gidince...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne Hathaway'dan Marilyn Monroe dansı! Eteğine hakim olamadı

Marilyn Monroe dansı! Eteğine hakim olamadı

Rüzgar Erkoçlar evlilik teklifini anlattı

1 yıl önce evlenmişlerdi! Rüzgar Erkoçlar itiraf etti

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Iskra Lawrence takipçisine ayar verdi

Kilosuna laf eden takipçisine ayar verdi

Sema Keçik ile Halil İbrahim Kurum ayrıldı

Aralarında 25 yaş vardı! Dizi bitti aşk da bitti

Acun Ilıcalı boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi

Acun Ilıcalı boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.