Çıldır Gölü dondu, Türkiye'nin en soğuk yeri Ardahan oldu! Eksi 30'u gördüler

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü. İlçe, eksi 30 dereceyi görerek

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

Bununla birlite Ardahan’da, 126 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü’nün üzerini de buz tabakası kapladı. Çıldır Gölü, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.

CAM GİBİ OLDU

Güzelliği ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen gölün yüzeyi donmaya başladı. Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini ziyaretçilerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu.

ÇAY KEYFİ YAPTILAR

Gölün donmasına sevinen balıkçılar ise göl üzerinde çay keyfi yaptı. Akçakale adasında balıkçılık yapan restoran sahibi Turan Kılıç, ''Bugün itibarıyla donan Çıldır gölü buzdan gelinliğini giydi. Donan göl üzerinde çay keyfi yapmak çok güzel. Biz de buraya gelen misafirlerimiz ile birlikte göl üzerinde çay keyfi yaptık. Buradan tüm Türkiye’yi bu eşsiz doğayı görmeye davet ederek, masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkartmaya bekliyoruz’’ dedi.

AĞRI 25, ARDAHAN EKSİ 23'Ü GÖRDÜ

İl merkezlerinde kaydedilen en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere; Erzincan'da 9, Ağrı'da 25, Ardahan'da 23, Erzurum'da 16, Kars'ta 21, Iğdır'da 8, Bayburt'ta 13 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Erzurum, Kars ve Bayburt'ta 6, Ağrı ve Ardahan'da 13 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 92, Ergan Kayak Merkezi'nde 34 ve Kop Kayak Merkezi'nde 28 santimetre olarak ölçüldü.

(İHA)



