Çılgın Bediş'in Banu'su seneler sonra bambaşka biri oldu! Bir dönemin popüler ismi Sonay Aydın'ı gören tanıyamıyor

Yayınlandığı dönemde ekranlara damgasını vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş, 8 Temmuz 1996 - 3 Mart 2001 yılları arasında yayınlanmıştı. Komedi dizisi türünde yayınlanan dizide Çiçek Dilligil, Yonca Evcimik, Cenk Torun ile birlikte rol almıştı.
Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı "Banu" karakteri ile büyük kitlelerce tanınan Sonay Aydın'ın görünüşü ve hayatı yıllar içerisinde oldukça değişti.
Saç rengini değiştirdiği bilinen Aydın ayrıca burun ameliyatı da geçirdi.
5 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 49 yaşındaki güzel oyuncu 90'lı yılların fenomen dizisinde yer almış ve dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşmişti.
İşte Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın seneler sonraki hali...
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