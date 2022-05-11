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Çılgın Bediş'in Banu'su seneler sonra bambaşka biri oldu! Bir dönemin popüler ismi Sonay Aydın'ı gören tanıyamıyor

11.05.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın seneler sonraki değişimi görenleri şaşırttı. 1996-2001 yılları arasında ekrana gelen Çılgın Bediş, dizisi seneler sonra dahi oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen gibi pek çok oyuncunun rol aldığı dizinin Banu'su Sonay Aydın bakın şimdi nasıl görünüyor...

Çılgın Bediş'in Banu'su seneler sonra bambaşka biri oldu! Bir dönemin popüler ismi Sonay Aydın'ı gören tanıyamıyor

Yayınlandığı dönemde ekranlara damgasını vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş, 8 Temmuz 1996 - 3 Mart 2001 yılları arasında yayınlanmıştı. Komedi dizisi türünde yayınlanan dizide Çiçek Dilligil, Yonca Evcimik, Cenk Torun ile birlikte rol almıştı.

ÇILGIN BEDİŞ'İN BANU'SU YILLAR SONRA BAMBAŞKA BİRİ OLDU!

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı "Banu" karakteri ile büyük kitlelerce tanınan Sonay Aydın'ın görünüşü ve hayatı yıllar içerisinde oldukça değişti.

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BURUN AMELİYATI DA OLDU

Saç rengini değiştirdiği bilinen Aydın ayrıca burun ameliyatı da geçirdi.

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DİZİ BİTTİKTEN SONRA İNGİLTERE'YE TAŞINDI

5 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 49 yaşındaki güzel oyuncu 90'lı yılların fenomen dizisinde yer almış ve dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşmişti.

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İşte Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın seneler sonraki hali...

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Yonca Evcimik
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