Çılgın Bediş'in yıldızı Yonca Evcimik'ten yıllar sonra gelen itiraf! Bakın neden çocuk sahibi olmamış

Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, yaşına karşın formunu korumayı başaran ünlüler arasında yer alıyor. Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Sonay Aydın ve Selahattin Taşdöğen ile başrolleri paylaştığı Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Her kesim tarafından sevildiğini daha yeni fark ettiğini vurgulayan ünlü isim, açıklamasında "Bu bana Allah'ın verdiği lütuf" ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresinde ailece bir arada olduklarını belirten Evcimik, "İnsanlar bana kızıyor bunu söyleyince ama pandemi benim için çok özel bir andı. Çünkü bütün ailemiz 2.5 yıl, 24 saat bir aradaydı. O yüzden pandemi benim için çok özel ve çok güzeldi. Bana yepyeni bir pencere açtı, birçok insana da aynısı olmuştur inanıyorum." dedi.

"ANNEM BENİ ERKEK DİYE DOĞURMUŞ"

"Annem beni erkek diye doğurmuş, erkek çocuk olacağından çok eminmiş" diyen Yonca Evcimik, neden çocuk sahibi olmadığına da açıklık getirdi.

Ünlü şarkıcı açıklamasında "Çocukların sevgisinden dolayı çocuğa doydum, ondan çocuk yapmadım" ifadelerini kullandı.

